Как работает генератор воды из воздуха

Как сообщает издание Clarin, ученик школы Whitford Middle School в штате Орегон назвал свой проект "Устойчивая установка для получения воды для ферм". Главная цель разработки – получать воду без использования подземных скважин, рек или водохранилищ.

В основу конструкции мальчик положил термоэлектрический охладитель, известный как модуль Пельтье. Когда на него подается электрический ток, он создает локальное охлаждение. Вентилятор нагнетает воздух в холодную секцию камеры, где водяной пар конденсируется на ребрах конденсатора при температуре ниже точки росы. Капли воды стекают в воронку, а специальный клапан направляет жидкость к растениям.

Система также оснащена датчиками влажности почвы, температуры и влажности окружающей среды. Они помогают регулировать поток воздуха и определяют, когда именно растениям нужен полив.



Устройство для получения воды из воздуха / Фото YouTube KATU Lifestyle



Устройство для получения воды из воздуха / Фото YouTube KATU Lifestyle

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Реальные вызовы и перспективы на полях

Несмотря на успешный запуск прототипа, первые испытания показали сложность масштабирования технологии. За два часа рабочая камера произвела всего 10 миллилитров воды, чего, очевидно, недостаточно для полива. Во всем мире тратят миллиарды долларов только на откачку воды из скважин и водоемов, но добыча воды из атмосферы этим методом потребует значительных энергетических затрат, которые, вероятно, будут еще дороже.

На данный момент подобные системы лучше всего подходят для локального использования, например, для полива рассады в теплицах или точечного ухода за растениями. В дальнейшем изобретатель планирует проверить эффективность устройства в разные сезоны и при низкой влажности воздуха.