Як працює генератор води з повітря

Як повідомляє видання Clarin, учень школи Whitford Middle School у штаті Орегон назвав свій проєкт "Стійка камера генерації води для ферм". Головна мета розробки – отримувати вологу без використання підземних свердловин, річок чи водосховищ.

В основу конструкції хлопець поклав термоелектричний охолоджувач, відомий як модуль Пельтьє. Коли на нього подається електричний струм, він створює локальне охолодження. Вентилятор нагнітає повітря в холодну секцію камери, де водяна пара конденсується на ребрах конденсатора при температурі, нижчій за точку роси. Краплі води стікають у лійку, а спеціальний клапан спрямовує рідину до рослин.

Система також містить датчики вологості ґрунту, температури та вологості довкілля. Вони допомагають регулювати потік повітря та визначають, коли саме рослинам потрібен полив.



Пристрій для отримання води з повітря / Фото YouTube KATU Lifestyle



Пристрій для отримання води з повітря / Фото YouTube KATU Lifestyle

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Реальні виклики та перспективи на полях

Попри успішний запуск прототипу, перші випробування показали складність масштабування технології. За дві години робоча камера виробила лише 10 мілілітрів води, чого, очевидно, недостатньо для поливу. По всьому світу витрачають мільярди доларів лише на викачування води із свердловин та водойм, але видобуток води з атмосфери цим методом вимагатиме суттєвих енергетичних витрат, які, ймовірно, будуть ще дорожчими.

Наразі подібні системи найкраще підходять для локального використання, наприклад, для поливу розсади в теплицях або точкового догляду за рослинами. Надалі винахідник планує перевірити ефективність пристрою у різні сезони та за низької вологості повітря.