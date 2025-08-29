К какому виду принадлежал древний человек из Петралоны?

История этой находки началась еще в 1960 году, когда в пещере Петралона, что неподалеку греческого города Салоники, обнаружили череп древнего человека. Он буквально врос в пещерную стену благодаря наслоениям кальцита – минерала, из которого образуются сталагмиты и сталактиты. Хотя нижняя челюсть отсутствовала, такой необычный способ консервирования сохранил череп почти идеальным для изучения, пишет 24 Канал со ссылкой на Journal of Human Evolution.

Эта находка стала причиной многолетних научных споров. Палеонтологи никак не могли прийти к согласию относительно ее возраста и видовой принадлежности. Предыдущие попытки датировали череп в очень широком диапазоне – от 170 до 700 тысяч лет. Анализ его формы и структуры также давал противоречивые результаты: одни ученые относили его к Homo sapiens, другие – к неандертальцам (Homo neanderthalensis), а третьи – к гейдельбергскому человеку (Homo heidelbergensis).

Точку в этих дебатах попыталась поставить команда исследователей во главе с геохронологом Кристофом Фальгересом из Института палеонтологии человека во Франции. Они применили высокоточный уран-ториевый метод датировки. Его суть заключается в анализе минеральных отложений в пещерах. Вода, просачивающаяся сквозь породу, содержит небольшое количество радиоактивного урана, который со временем оседает в слоях кальцита. Этот уран постепенно распадается, превращаясь в торий, и этот процесс происходит с четко определенной скоростью. Поскольку торий не растворяется в воде, его присутствие в образце свидетельствует именно о результате распада урана. Измерив соотношение этих двух элементов, ученые могут точно определить возраст отложений.

Исследователи проанализировали образцы кальцита, образовавшегося непосредственно на черепе, а также образцы из пещерной стены.

Результаты показали:

Возраст древнейших отложений достигает 539 тысяч лет

Слой, покрывавший саму находку, образовался по меньшей мере 277 тысяч лет назад.

Это означает, что возраст черепа может составлять от 277 до 410 тысяч лет, если он попал в пещеру позже, или даже до 539 тысяч лет, если он контактировал со стеной с самого начала.



Реконструкция черепа из пещеры Петралона в Археологическом музее Салоник / Фото Tilemahos Efthimiadis/Flickr

Морфологически череп из Петралоны отличается как от современных людей, так и от неандертальцев, указывая на его принадлежность к более примитивной группе гоминидов. Это открывает вероятность, что находка принадлежит особи вида Homo heidelbergensis – гейдельбергскому человеку, чье место на эволюционном дереве до сих пор является предметом дискуссий.

На эту версию указывает и поразительное сходство петралонского черепа с находкой из пещеры Кабве в Замбии, возраст которой оценивается примерно в 300 тысяч лет и которую преимущественно классифицируют как Homo heidelbergensis. По мнению исследователей, новая датировка черепа из Греции, которая также приближается к отметке в 300 тысяч лет, подтверждает, что эти популяции древних людей могли сосуществовать с неандертальцами в среднем плейстоцене на территории Европы.