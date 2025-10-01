История Красного моря – это хроника экстремальных преобразований, растянувшихся на десятки миллионов лет. Его формирование началось около 30 миллионов лет назад, когда Аравийский полуостров начал отделяться от Африки, образуя узкую рифтовую долину. Примерно 23 миллиона лет назад эта долина заполнилась водой из Средиземного моря, что дало начало богатой морской экосистеме. Окаменелые рифы, найдены вдоль современного побережья, свидетельствуют о том, насколько разнообразной была жизнь в те времена, пишет 24 Канал со ссылкой на Phys.org.

Как Красное море сначала превратилось в пустыню?

Этот период процветания длился относительно недолго. Между 15 и 6 миллионами лет между 15 и 6 миллионами лет назад бассейн Красного моря становился все более изолированным. Из-за интенсивного испарения и слабой циркуляции воды ее соленость резко возросла, что привело к почти полному вымиранию морских видов. В течение миллионов лет на дне накапливались огромные слои соли (галита) и гипса, превращая некогда оживленное море в мертвый бассейн.

Кульминация этого процесса наступила примерно 6,2 миллиона лет назад, когда связь со Средиземным морем окончательно разорвалась. Красное море полностью высохло, оставив после себя лишь огромную, горячую соляную пустыню. Это событие, известно как часть Мессинского кризиса солености, предшествовало знаменитому высыханию Средиземного моря.

Как Красное море возродилось?

Возвращение к жизни было внезапным и катастрофическим. Воды Индийского океана, которые сдерживал вулканический хребет на юге, прорвали этот барьер. Мощный поток воды хлынул в высохший бассейн, прорезав на морском дне гигантский подводный каньон длиной 320 километров, который можно увидеть и сегодня.

Этот потоп был настолько масштабным, что менее чем за 100 тысяч лет – мгновение по геологическим меркам – он полностью заполнил бассейн, затопил соляные равнины и восстановил прежние морские условия.

Это открытие, сделано с помощью сейсмического картирования, анализа микроокаменелостей и геохимического датирования, имеет огромное значение для науки. Ученые опубликовали свою статью в Communications Earth & Environment, демонстрируя, что История Красного моря служит естественной лабораторией для понимания того, как рождаются и расширяются океаны, как взаимодействуют климат и тектоника, как экосистемы могут восстанавливаться даже после самых экстремальных событий.