Зачем Украине собственный закон об искусственном интеллекте

Специалисты рабочей группы подвели первые итоги своей работы и установили четкий дедлайн: разработать профильный евроинтеграционный законопроект в течение 2026 года, о чем сообщает официальный сайт Верховной Рады Украины. Документ разрабатывается с учетом европейского Регламента AI Act, но с адаптацией к украинским требованиям безопасности и экономическим потребностям в условиях военного положения.

Главная цель будущего закона – полностью охватить весь жизненный цикл ИИ-систем: от первоначального проектирования и обучения моделей до их итогового аудита и вывода из эксплуатации. Законодатели стремятся четко разграничить обязанности разработчиков и внедряющих, обеспечить прозрачность рабочих алгоритмов и установить юридическую ответственность за инциденты, которые могут нанести ущерб людям или имуществу. При этом авторы стремятся сохранить баланс между безопасностью и поддержкой инноваций благодаря так называемым регуляторным "песочницам".

Какие практики использования ИИ окажутся под запретом

На данный момент эксперты подробно проработали первые два раздела, охватывающие 15 статей законопроекта. Первый раздел определяет базовые принципы государственного регулирования, среди которых – верховенство права, человекоцентричность, прозрачность, подотчетность и обязательный профессиональный контроль со стороны человека.

Кроме того, документ четко определяет перечень запрещенных практик использования искусственного интеллекта. К ним отнесли:

использование манипулятивных методов воздействия на сознание;

эксплуатацию уязвимостей людей из-за их возраста, инвалидности или социально-экономического положения;

прогнозирование преступлений исключительно на основе профилирования личности;

распознавание эмоций на рабочих местах и в образовательных учреждениях;

биометрическую категоризацию по чувствительным признакам;

использование удаленной биометрической идентификации в режиме реального времени в общественных местах (за исключением случаев, связанных с обеспечением безопасности и правоохранительной деятельностью).

Кто будет контролировать сферу искусственного интеллекта в Украине

Второй раздел разработанного документа выстраивает четкую вертикаль государственных органов и распределяет их полномочия:

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Кабинет Министров Украины будет формировать общую политику, координировать деятельность органов и утверждать порядок проверки универсальных моделей ИИ и правила регуляторных "песочниц";

Минцифры будет публиковать национальные стандарты, содействовать разработке кодексов практики, повышать уровень ИИ-грамотности и развивать международное сотрудничество;

Специальный цифровой регулятор будет осуществлять непосредственный рыночный надзор за универсальными моделями и разрабатывать методические рекомендации;

Профильные органы рыночного надзора будут контролировать отдельные отрасли. Например, Национальный банк Украины будет отвечать за финансовый сектор и платежные системы, а НКЭК – за сферу электронных коммуникаций.

Специфика военного положения и высокорисковые системы

Параллельно эксперты согласовывают регулирование наборов данных для обучения алгоритмов, границы для исследовательских систем и работу Консультативного форума. Особое внимание уделяется сектору безопасности и обороны, ведь европейский AI Act не охватывает военную сферу, тогда как для Украины этот вопрос является критически важным во время войны.

Сейчас в работе находится третий раздел, посвященный системам с высоким риском. В эту категорию предлагается отнести алгоритмы биометрической идентификации, ИИ для управления объектами критической инфраструктуры, системы в сфере образования, найма персонала, правосудия, а также алгоритмы, которые обрабатывают экстренные вызовы граждан и распределяют пациентов по больницам.

Своевременное принятие закона позволит синхронизировать украинское правовое поле с законодательством Европейского Союза, откроет IT-компаниям выход на международные рынки и закрепит статус Украины как одного из ключевых центров AI-трансформации.