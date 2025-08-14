Как работает эта инновационная платформа?

В основе нововведения лежит уникальная система DOT-Chain Defence. Это первая в Украине блокчейн-платформа для управления государственными закупками, создана для повышения эффективности, прозрачности и скорости обеспечения армии, пишет 24 Канал со ссылкой на Агентство оборонных закупок. Благодаря ей украинские военные начали получать необходимые дроны на передовую в рекордно короткие сроки, что в корне меняет логистику и реагирование на угрозы на поле боя.

Менее чем за две недели тестирования первая партия из тысячи FPV-дронов, заказанных через инновационный маркетплейс DOT-Chain Defence, поступила на вооружение подразделений на Донецком, Запорожском, Харьковском и Херсонском направлениях. Этот срок поставки оказался вчетверо короче по сравнению со стандартными процедурами закупок. По словам директора Агентства оборонных закупок Арсена Жумадилова, самая быстрая доставка от момента оформления заявки до получения дронов бойцами заняла всего шесть дней. Он подчеркнул, что сокращение времени логистики не только спасает жизни военных, но и позволяет быстрее адаптироваться к динамичным изменениям на фронте.

DOT-Chain Defence функционирует по принципу маркетплейса. Военные части, используя имеющиеся средства, могут самостоятельно выбирать нужные им типы и количество беспилотников. Проект стартовал в пилотном режиме 31 июля, и за первые две недели его работы 12 привлеченных в тестирование бригад, воюющих на самых горячих участках фронта, сформировали 43 заказа на 6918 дронов, включая FPV и бомберы. Общая стоимость этих заказов достигла почти 245 миллионов гривен.

Военнослужащий 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" с позывным "Патриот", который отвечает за работу с маркетплейсом, отметил, что начальный скепсис быстро сменился на заинтересованность и поддержку. По его словам, система эффективно устраняет лишнюю бюрократию, позволяя боевым подразделениям оперативно получать необходимое оборудование именно тогда, когда оно наиболее необходимо.

Для успешного запуска проекта провели комплексное обучение для военных. Оно состояло из онлайн-сессий для ознакомления с функционалом системы и выездных визитов непосредственно в зону боевых действий, где специалисты помогали оформлять первые заказы. Арсен Жумадилов заверил, что такие визиты станут регулярной практикой. Это позволит оперативно адаптировать систему к реальным потребностям Вооруженных Сил Украины.

Сейчас через маркетплейс доступны только FPV-дроны. После завершения этапа тестирования планируется масштабировать DOT-Chain Defence на все ВСУ и расширить ассортимент доступного вооружения. В будущем военные смогут заказывать средства радиоэлектронной борьбы и разведки, наземные роботизированные комплексы, другие типы БПЛА и боеприпасы к ним.