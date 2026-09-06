Современные смартфоны используют USB-C не только для зарядки. Через этот разъем телефон может передавать данные, подключаться к компьютеру, внешним накопителям и другим аксессуарам. Об этом пишет BGR.

Когда зарядный порт телефона действительно нужно менять?

В то же время USB-C, как и любой механический компонент, не вечен. Такие разъемы могут быть рассчитаны как минимум на 10 000 циклов подключения и отключения кабеля. Для большинства пользователей этого достаточно на несколько лет активной эксплуатации смартфона.

Однако количество циклов не гарантирует, что порт будет работать без проблем в течение всего срока службы устройства. Если USB-C перестает нормально заряжать телефон или передавать данные, перед владельцем встает вопрос: ремонтировать смартфон или продолжать пользоваться им без проводного подключения?

Ответ зависит от характера неисправности и того, как именно используется телефон.

В некоторых случаях замена порта действительно необходима. В других – проблему можно решить без ремонта или вообще продолжать пользоваться смартфоном с помощью беспроводных технологий.

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Почему USB-C может перестать работать?

Причин неисправности зарядного порта может быть несколько. Одна из самых очевидных – физическое повреждение. Разъем может пострадать из-за неосторожного использования или сильного механического воздействия.

Например, порт может повредиться, если смартфон упадет в тот момент, когда к нему подключен кабель. Опасность также представляет контакт с жидкостями. Проблемы могут возникнуть после попадания влаги, напитков или соленой воды.

Еще один возможный вариант – производственный дефект или неисправность компонентов, связанных с работой USB-C. Но прежде чем планировать ремонт, стоит проверить гораздо более простую причину.

Возможно, порт просто загрязнился

USB-C может перестать нормально работать из-за обычной грязи. В карманах постоянно скапливается ворс, пыль и мелкий мусор. Часть этих загрязнений постепенно попадает внутрь зарядного порта.

Со временем ворс может мешать кабелю полностью войти в разъем. В результате пользователь может заметить, что кабель плохо держится, зарядка прерывается или телефон вообще не реагирует на подключение.

Именно поэтому первым шагом должен быть внимательный осмотр порта. Необходимо проверить, нет ли внутри видимого мусора, мешающего подключению кабеля. Также стоит обратить внимание на внутренние элементы разъема. Если какие-то детали выглядят поврежденными или двигаются необычно, это может свидетельствовать уже о механической неисправности.

После осторожной очистки можно снова проверить работу зарядки. Проверьте не только телефон. Если после очистки проблема не исчезла, не стоит сразу винить USB-C в телефоне. Неисправным может быть кабель. Также причиной может стать зарядное устройство или даже сама электрическая розетка.

Поэтому перед ремонтом стоит поочередно проверить телефон с другим кабелем USB-C, другим зарядным устройством и, по возможности, другим источником питания. Если после этого смартфон по-прежнему не заряжается или не передает данные через USB-C, вероятность неисправности самого порта значительно возрастает.

Можно ли пользоваться телефоном со сломанным USB-C?

В некоторых ситуациях – так. Современный смартфон не обязательно становится непригодным для использования после выхода из строя зарядного порта.

Если устройство поддерживает беспроводную зарядку, его можно заряжать без кабеля. Передавать часть данных также можно с помощью беспроводных технологий и облачных сервисов. Например, можно использовать беспроводное резервное копирование или передачу файлов между устройствами без физического подключения.

Такой вариант может быть оправдан, если владелец и без того планирует в ближайшее время заменить смартфон. Он также подходит пользователям, для которых проводная зарядка и передача данных не являются критически важными.

Однако отказ от ремонта имеет очевидные недостатки. Проводная зарядка часто остается значительно быстрее

Для многих современных смартфонов кабель обеспечивает более высокую скорость зарядки, чем беспроводная технология. В источнике приведен пример моделей iPhone 17. С помощью кабеля и адаптера мощностью 40 ватт смартфон может зарядиться до 50 процентов примерно за 20 минут.

Беспроводная зарядка MagSafe с адаптером мощностью 30 ватт требует примерно 30 минут для достижения того же уровня заряда. В смартфонах Galaxy S26 разница также может быть существенной. Их беспроводная зарядка работает с мощностью от 15 до 25 ватт, тогда как проводная может обеспечивать от 25 до 60 ватт. Некоторые китайские Android-смартфоны поддерживают еще более высокие показатели.

Например, OnePlus 15 поддерживает проводную зарядку мощностью 80 ватт и беспроводную – мощностью 50 ватт. Поэтому для пользователей, которым важна максимальная скорость зарядки, неисправный разъем USB-C может стать серьезной проблемой. В таком случае ремонт порта имеет смысл.

Кому особенно стоит отремонтировать USB-C?

Замена порта может потребоваться не только из-за зарядки. USB-C остается важным инструментом для быстрой передачи больших объемов информации.

Это особенно актуально для пользователей, которые регулярно создают резервные копии смартфона на компьютере или снимают много видео для последующего монтажа. Проводная передача данных может быть быстрее и стабильнее, чем беспроводные способы.

Например, iPhone 17 Pro поддерживает скорость передачи данных до 10 гигабит в секунду, тогда как стандартный iPhone 17 ограничен скоростью 480 мегабит в секунду.

Физическое подключение также может быть удобнее, чем AirDrop или резервное копирование через iCloud, особенно при работе с большими файлами. Рабочий разъем USB-C также необходим тем, кто подключает к смартфону внешние SSD-накопители и другие аксессуары.

В таких сценариях беспроводные технологии не могут полностью заменить физический разъем. Поэтому для активных пользователей, фотографов, видеографов и людей, которые регулярно работают с большими файлами, ремонт USB-C может быть вполне оправданным.

Сколько стоит замена зарядного порта?

После того как стало ясно, что проблема действительно заключается в USB-C, нужно выбрать способ ремонта.

Основных вариантов два: попробовать заменить компонент самостоятельно или обратиться к производителю или в авторизованную мастерскую. Самостоятельный ремонт потенциально может обойтись дешевле, но он требует соответствующих инструментов, опыта и терпения.

Во многих современных смартфонах замена USB-C не сводится к простому откручиванию нескольких винтов. Чтобы добраться до зарядного модуля, может потребоваться снять дисплей или заднюю панель, демонтировать аккумулятор и убрать другие компоненты.

После этого необходимо получить доступ к плате или модулю USB-C. Именно поэтому такой ремонт может оказаться гораздо сложнее, чем кажется.

По данным источника, модуль USB-C для iPhone может стоить более 60 долларов у таких продавцов запчастей, как iFixit. Оригинальный зарядный модуль для Pixel 9 на iFixit стоит 49,99 доллара.

Сколько может стоить ремонт в официальном сервисе?

Стоимость профессионального ремонта зависит от модели смартфона, характера повреждения и наличия гарантии или страхового покрытия. Для пользователей iPhone с AppleCare+ ремонт в категории "прочие случайные повреждения" может стоить 99 долларов.

Если AppleCare+ отсутствует, точную цену Apple определяет после осмотра устройства. Samsung, Google и другие производители имеют собственные условия ремонта, а окончательная стоимость также может зависеть от гарантии и конкретного типа неисправности.

Отдельно придется учитывать оплату работы мастера.

Почему самостоятельный ремонт может обойтись дороже?

На первый взгляд самостоятельная замена USB-C кажется способом сэкономить. Но при разборке современного смартфона можно случайно повредить другие дорогостоящие компоненты. Наибольший риск представляют дисплей и аккумулятор.

Ошибка при ремонте может превратить относительно недорогую замену зарядного порта в значительно более дорогостоящее восстановление телефона. Кроме того, у профессионального мастера больше шансов правильно собрать устройство после ремонта и сохранить его защиту от пыли и воды.

Это особенно важно для современных смартфонов с защищенным корпусом.

Так стоит ли менять зарядный порт телефона?

Если USB-C действительно сломан, ответ зависит от того, насколько этот разъем важен именно для вас.

Ремонт однозначно стоит рассматривать, если телефон нужно быстро заряжать через кабель, регулярно передавать большие файлы на компьютер или подключать внешние накопители и аксессуары. Замена также может быть целесообразной, если сам смартфон еще современный и вы планируете пользоваться им в течение нескольких лет.

В то же время ремонт можно отложить, если устройство поддерживает беспроводную зарядку, проводное подключение используется редко, а замена телефона уже запланирована в ближайшее время.

Прежде чем тратиться на сервис, самое важное – убедиться, что проблема действительно в самом порту. Очистка от ворса, проверка другого кабеля и зарядного устройства могут оказаться гораздо более простым и дешевым решением.

Если же разъем USB-C имеет физические повреждения, ремонт в профессиональном сервисе для большинства пользователей будет более безопасным выбором, чем самостоятельная разборка смартфона.