Сучасні смартфони використовують USB-C не лише для заряджання. Через цей роз'єм телефон може передавати дані, підключатися до комп'ютера, зовнішніх накопичувачів та інших аксесуарів. Про це пише BGR.

Коли зарядний порт телефону справді потрібно міняти?

Водночас USB-C, як і будь-який механічний компонент, не є вічним. Такі роз'єми можуть бути розраховані щонайменше на 10 000 циклів підключення та відключення кабелю. Для більшості користувачів цього достатньо на кілька років активної експлуатації смартфона.

Проте кількість циклів не гарантує, що порт працюватиме без проблем протягом усього терміну життя пристрою. Якщо USB-C перестає нормально заряджати телефон або передавати дані, перед власником постає питання: ремонтувати смартфон чи продовжувати користуватися ним без дротового підключення?

Відповідь залежить від характеру несправності та того, як саме використовується телефон.

У деяких випадках заміна порту дійсно необхідна. В інших – проблему можна вирішити без ремонту або взагалі продовжувати користуватися смартфоном через бездротові технології.

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Чому USB-C може перестати працювати?

Причин несправності зарядного порту може бути кілька. Одна з найочевидніших – фізичне пошкодження. Роз'єм може постраждати через необережне використання або сильний механічний вплив.

Наприклад, порт може пошкодитися, якщо смартфон впаде в момент, коли до нього підключений кабель. Небезпеку також становить контакт із рідинами. Проблеми можуть виникнути після потрапляння вологи, напоїв або солоної води.

Ще один можливий варіант – виробничий дефект або несправність компонентів, пов'язаних із роботою USB-C. Але перед тим як планувати ремонт, варто перевірити значно простішу причину.

Можливо, порт просто забруднився

USB-C може перестати нормально працювати через звичайний бруд. У кишенях постійно накопичується ворс, пил та дрібне сміття. Частина цього забруднення поступово потрапляє всередину зарядного порту.

З часом ворс може заважати кабелю повністю увійти в роз'єм. У результаті користувач може помітити, що кабель погано тримається, зарядка переривається або телефон взагалі не реагує на підключення.

Саме тому першим кроком має бути уважний огляд порту. Необхідно перевірити, чи немає всередині видимого сміття, яке заважає підключенню кабелю. Також варто звернути увагу на внутрішні елементи роз'єму. Якщо якісь деталі виглядають пошкодженими або рухаються незвично, це може свідчити вже про механічну несправність.

Після обережного очищення можна знову перевірити роботу зарядки. Перевірте не лише телефон/ Якщо після очищення проблема не зникла, не варто одразу звинувачувати USB-C у телефоні. Несправним може бути кабель. Також причиною може стати зарядний адаптер або навіть сама електрична розетка.

Тому перед ремонтом варто по черзі перевірити телефон з іншим кабелем USB-C, іншим зарядним пристроєм і, за можливості, іншим джерелом живлення. Якщо після цього смартфон усе одно не заряджається або не передає дані через USB-C, імовірність несправності самого порту значно зростає.

Чи можна користуватися телефоном зі зламаним USB-C?

У деяких ситуаціях – так. Сучасний смартфон не обов'язково стає непридатним для використання після виходу з ладу зарядного порту.

Якщо пристрій підтримує бездротове заряджання, його можна заряджати без кабелю. Передавати частину даних також можна через бездротові технології та хмарні сервіси. Наприклад, можна використовувати бездротове резервне копіювання або передавання файлів між пристроями без фізичного підключення.

Такий варіант може бути виправданим, якщо власник і без того планує найближчим часом замінити смартфон. Він також підходить користувачам, яким дротова зарядка та передавання даних не є критично важливими.

Проте відмова від ремонту має очевидні недоліки. Дротова зарядка часто залишається значно швидшою

Для багатьох сучасних смартфонів кабель забезпечує вищу швидкість заряджання, ніж бездротова технологія. У джерелі наведено приклад моделей iPhone 17. За допомогою кабелю та адаптера потужністю 40 ватів смартфон може зарядитися до 50 відсотків приблизно за 20 хвилин.

Бездротове заряджання MagSafe з адаптером потужністю 30 ватів потребує приблизно 30 хвилин для досягнення того самого рівня заряду. У смартфонах Galaxy S26 різниця також може бути суттєвою. Їхня бездротова зарядка працює з потужністю від 15 до 25 ватів, тоді як дротова може забезпечувати від 25 до 60 ватів. Деякі китайські Android-смартфони підтримують ще вищі показники.

Наприклад, OnePlus 15 підтримує дротове заряджання потужністю 80 ватів і бездротове – потужністю 50 ватів. Тому користувачам, для яких важлива максимальна швидкість заряджання, несправний USB-C може стати серйозною проблемою. У такому випадку ремонт порту має сенс.

Кому особливо варто відремонтувати USB-C?

Заміна порту може бути необхідною не лише через заряджання. USB-C залишається важливим інструментом для швидкого передавання великих обсягів інформації.

Це особливо актуально для користувачів, які регулярно створюють резервні копії смартфона на комп'ютері або знімають багато відео для подальшого монтажу. Дротове передавання даних може бути швидшим і стабільнішим за бездротові способи.

Наприклад, iPhone 17 Pro підтримує швидкість передавання даних до 10 гігабітів за секунду, тоді як стандартний iPhone 17 обмежений швидкістю 480 мегабітів за секунду.

Фізичне підключення також може бути зручнішим за AirDrop або резервне копіювання через iCloud, особливо під час роботи з великими файлами. Робочий USB-C також потрібен тим, хто підключає до смартфона зовнішні SSD-накопичувачі та інші аксесуари.

У таких сценаріях бездротові технології не можуть повністю замінити фізичний роз'єм. Тому для активних користувачів, фотографів, відеографів та людей, які регулярно працюють із великими файлами, ремонт USB-C може бути цілком виправданим.

Скільки коштує заміна зарядного порту?

Після того як стало зрозуміло, що проблема справді полягає в USB-C, потрібно вибрати спосіб ремонту.

Основних варіантів два: спробувати замінити компонент самостійно або звернутися до виробника чи авторизованої майстерні. Самостійний ремонт потенційно може коштувати дешевше, але він потребує відповідних інструментів, досвіду та терпіння.

У багатьох сучасних смартфонах заміна USB-C не зводиться до простого відкручування кількох гвинтів. Щоб дістатися до зарядного модуля, може знадобитися зняти дисплей або задню панель, демонтувати акумулятор і прибрати інші компоненти.

Після цього потрібно отримати доступ до плати або модуля USB-C. Саме тому такий ремонт може бути значно складнішим, ніж здається.

За даними джерела, модуль USB-C для iPhone може коштувати понад 60 доларів у таких продавців запчастин, як iFixit. Оригінальний зарядний модуль для Pixel 9 на iFixit коштує 49,99 долара.

Скільки може коштувати ремонт в офіційному сервісі?

Вартість професійного ремонту залежить від моделі смартфона, характеру пошкодження та наявності гарантії або страхового покриття. Для користувачів iPhone із AppleCare+ ремонт у категорії "інші випадкові пошкодження" може коштувати 99 доларів.

Якщо AppleCare+ немає, точну ціну Apple визначає після огляду пристрою. Samsung, Google та інші виробники мають власні умови ремонту, а остаточна вартість також може залежати від гарантії та конкретного типу несправності.

Окремо доведеться враховувати оплату роботи майстра.

Чому самостійний ремонт може коштувати дорожче?

На перший погляд самостійна заміна USB-C здається способом заощадити. Але під час розбирання сучасного смартфона можна випадково пошкодити інші дорогі компоненти. Найбільший ризик становлять дисплей і акумулятор.

Помилка під час ремонту може перетворити відносно недорогу заміну зарядного порту на значно дорожче відновлення телефону. Крім того, професійний майстер має більше шансів правильно зібрати пристрій після ремонту та зберегти його захист від пилу й води.

Це особливо важливо для сучасних смартфонів із захищеним корпусом.

То чи варто міняти зарядний порт телефону?

Якщо USB-C справді зламаний, відповідь залежить від того, наскільки цей роз'єм важливий саме для вас.

Ремонт однозначно варто розглядати, якщо телефон потрібно швидко заряджати через кабель, регулярно передавати великі файли на комп'ютер або підключати зовнішні накопичувачі й аксесуари. Заміна також може бути доцільною, якщо сам смартфон ще сучасний і ви плануєте користуватися ним протягом кількох років.

Водночас ремонт можна відкласти, якщо пристрій підтримує бездротове заряджання, дротове підключення використовується рідко, а заміна телефону вже запланована найближчим часом.

Перед витратами на сервіс найважливіше переконатися, що проблема справді в самому порту. Очищення від ворсу, перевірка іншого кабелю та зарядного пристрою можуть виявитися набагато простішим і дешевшим рішенням.

Якщо ж USB-C має фізичні пошкодження, ремонт у професійному сервісі для більшості користувачів буде безпечнішим вибором, ніж самостійне розбирання смартфона.