Массированные обстрелы энергетики сделали резервное питание частью повседневной жизни украинцев. Россия системно атакует подстанции, ТЭС и линии электропередач, что приводит к обесточиваниям в разных регионах и аварийным графикам. Например, после ночных ударов без света могут оставаться сразу несколько областей, а восстановление сети занимает время. Об этом пишет 24 Канал.

Как настроить зарядку, когда свет может исчезнуть в любой момент?

В таких условиях заряжать аккумуляторы "когда придется" неэффективно. Лучшее решение – автоматические сценарии, которые работают лишь тогда, когда электроэнергия дешевая или стабильная.

Как пишет Power gen advancement, первый уровень – расписание по ночному тарифу. Если счетчик поддерживает дифференцированную оплату, зарядку стоит ограничить часами с минимальной ценой, обычно ночью. Это позволяет существенно уменьшить расходы, особенно для больших домашних батарей или станций.

Второй уровень – проверка наличия сети. Во время войны ночь не гарантирует наличие тока: атаки часто происходят именно в темное время суток. Недавние массированные удары были направлены именно на энергетическую инфраструктуру Киевского региона и других областей.

Поэтому важно, чтобы зарядка запускалась только тогда, когда есть внешнее питание, а не когда система работает от батареи или генератора.

Третий уровень – комбинированные сценарии. Например: зарядка разрешена только с 23:00 до 07:00 и только при наличии напряжения в сети. Если свет пропал, процесс автоматически останавливается и возобновляется после возвращения электричества.

Дополнительно можно использовать умные реле, инверторы с функцией планирования или системы "умного дома". Они способны реагировать на появление питания, изменение напряжения или другие параметры сети.

Как отмечает The icct, такой подход важен не только для экономии. Из-за постоянных атак на энергетику половина критических объектов энергосистемы получила повреждения, что затрудняет стабильное снабжение электричества.

Итак, правильно настроенная зарядка помогает накопить запас энергии именно тогда, когда это возможно, и не тратить его впустую.

В итоге ночной тариф вместе с автоматизацией становится инструментом энергетической автономии – особенно в условиях войны, когда стабильность сети не гарантирована.