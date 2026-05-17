Может ли технология засевания облаков стать реальным выходом из водного кризиса?

Современный мир оказался на грани настоящего водного банкротства. Из-за глобального потепления, стремительную урбанизацию и потребности сельского хозяйства большинство регионов планеты тратят гораздо больше пресной воды, чем природа успевает восстанавливать из-за осадков и таяния снега. Четыре миллиарда людей – почти половина населения Земли – испытывают острую нехватку влаги по крайней мере один месяц в году. На этом фоне идея управления облаками выглядит не просто научной фантастикой, а единственным шансом на спасение, пишет 24 Канал.

Мы видим опустынивание, песчаные и пылевые бури. Мы наблюдаем падение уровня грунтовых вод. Мы видим провалы, оседание земли. Мы видим озера и реки, исчезающие,

– так прокомментировал эту печальную ситуацию Каве Мадани из Института воды, окружающей среды и здравоохранения Университета ООН.

Именно из-за такой безысходности более 50 стран мира сегодня вкладывают огромные средства в технологии засева облаков.

В чем суть технологии?

Суть метода заключается в том, чтобы с помощью самолетов, дронов или наземных установок доставить в облака специальные реагенты – обычно это йодистое серебро, сухой лед или частицы соли. Эти вещества действуют как ядра конденсации. Влага в облаках, которая часто находится в переохлажденном состоянии (оставаясь жидкой даже при температуре до -35 градусов Цельсия), начинает кристаллизоваться вокруг этих частиц. Получая достаточную массу, кристаллы падают вниз в виде снега или дождя.

История засевания облаков

История этих попыток началась еще в 1946 году, когда исследователь Винсент Шефер из лаборатории General Electric случайно обнаружил, что сухой лед мгновенно превращает переохлажденный пар в ледяные кристаллы, пишет New Scientist. Его коллега Бернард Воннегут вскоре выяснил, что подобный эффект имеет и йодистое серебро благодаря своей гексагональной структуре. С тех пор масштабы экспериментов только росли.

Крупнейшую программу в мире развернул Китай, в котором более 50 миллионов человек испытывают недостаток воды, по данным исследования Northwestern University. Она больше напоминает полномасштабную атаку на небо, чем научный опыт. Кроме самолетов, страна использует тысячи зенитных пушек для выпуска реагентов. С 2016 года Пекин пытается реализовать амбициозный проект "Небесная река", чтобы перенаправить влагу индийских муссонов в бассейн Желтой реки за тысячи километров на восток.

В Объединенных Арабских Эмиратах, где дефицит воды является критическим, самолеты ежегодно выполняют сотни миссий, выпуская солевые ракеты. Радарный эксперт Роелоф Брюинтьес, который консультировал эту программу, отмечает: "Операционный [посев облаков] может не всегда работать или работать не очень хорошо, но вода – это эмоциональная вещь, если ее у вас немного".



Самолет выпускает соляные ракеты для засеивания облаков над Объединенными Арабскими Эмиратами / Фото New York Times/Redux/eyevine

В США также пытались, но в конце концов исследование, которое вышло в журнале PNAS, положило этому конец, потому что не нашло убедительных доказательств пользы метода. Исследование в Вайоминге, длившееся с 2007 до 2014 года, показало прирост осадков лишь на 1,5 процента, что является статистически незначимым.

Только в 2017 году в рамках эксперимента SNOWIE исследователи смогли точно зафиксировать, что искусственное засевание действительно меняет структуру облака и вызывает осадки, которые выпадают характерным "зигзагом". Но даже так до сих пор в США этот подход не используется.



Китай запускает ракеты для засеивания облаков / Фото Xinhua News Agency/eyevine

Не все так хорошо с этой технологией

Несмотря на научный прогресс, технология порождает новые проблемы. В мире растет напряженность из-за подозрений в "краже дождя". Иран обвиняет Израиль и Турцию в перехвате облаков, а Индия подозревает, что китайские эксперименты становятся причиной наводнений в нижних течениях рек.

Кроме того, существует так называемый парадокс Джевонса: увеличение предложения воды часто приводит лишь к росту ее потребления, что в результате не решает проблему дефицита.

Что мы не знаем о посеве облаков, так это то, насколько он эффективен. Но когда вы в отчаянии, это звучит очень хорошо,

– заключает Каве Мадани.

Специалисты отмечают, что искусственный дождь не является магическим решением. Он может помочь уменьшить последствия засухи, но не заменит фундаментальные меры по экономии ресурсов и защиты климата. Это не Святой Грааль, который решает все проблемы.

Почему люди боятся: теории заговора, выдумки и проблемы засевания облаков

На сегодня нет научно подтвержденных случаев, когда именно засевание облаков непосредственно вызвало бы масштабную катастрофу вроде разрушительных наводнений или штормов. В большинстве случаев проблема заключается не в том, что технология "создала" экстремальную погоду, а в том, что ее часто неправильно интерпретируют как причину природных явлений.

Ключевой принцип здесь прост: засевание облаков не создает новые облака и не генерирует штормовые системы. Оно лишь модифицирует уже имеющиеся облака, потенциально ускоряя выпадение осадков при определенных условиях. Именно поэтому научное сообщество в целом не связывает эту технологию с крупными погодными катастрофами.

В начале января 2025 года Саудовскую Аравию накрыли мощные ливни и штормы, что вызвало масштабные наводнения. Тогда многие заподозрили, что в этом виновата именно манипуляция погодой. Страна активно использует программу засева облаков в рамках государственной инициативы по повышению количества осадков. Операции проводятся авиацией с распылением реагентов в подходящих облаках, и цель заключается в увеличении дождя в регионах с дефицитом воды.

Есть зафиксированные эпизоды, когда после операций наблюдались сильные дожди или локальные подтопления, но прямой причинно-следственной связи между засеванием и экстремальными паводками не установлено. Отдельные гидрометеорологические исследования в стране показывают, что программа может усиливать количество осадков в пределах отдельных штормовых систем, но эти эффекты накладываются на естественную изменчивость погоды, которая в регионе и без того очень высока.

Более того, даже в случаях сильных осадков в регионе Персидского залива метеорологи обычно объясняют их атмосферными фронтами, влагой из Индийского океана и сезонными конвективными процессами, а не вмешательством человека.

То есть Саудовская Аравия не является примером "катастроф от засевания облаков". Но она является примером того, как технология может оказываться в центре общественных дискуссий после сильных погодных явлений, даже когда научных доказательств причастности нет, заключает 24 Канал.

Так какие же потенциальные негативные последствия засева облаков

Несмотря на то, что засевание облаков не считается технологией, способной вызвать крупные стихийные бедствия, оно имеет ряд реальных рисков и ограничений, которые активно обсуждаются в научной литературе.