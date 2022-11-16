Украина может помочь миру гарантировать цифровую безопасность – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам панели G20 по цифровой трансформации. Он подчеркнул, что Украина способна помочь странам защитить свои народы благодаря собственному опыту.

Как сообщает 24 канал, Зеленский отметил необходимость "отбросить споры и развивать коллективные усилия ради глобального мира и стабильности каждого действующего во благо государства".

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Мой вам добрый совет – возьмите украинский опыт защиты, чтобы обеспечить безопасность вашим народам. Мы создали IT-армию, побеждающую в киберпространстве. Лучшие специалисты и компании объединились для защиты государства. Более тысячи трехсот кибератак мы отбили за восемь месяцев русской войны,

– сказал он в видеообращении.

Президент также отметил, что в первую неделю полномасштабного наступления Россия разрушила ключевой дата-центр Украины. Он отметил, что решением проблемы стало "облако", куда и были перенесены частично информационные системы.

"Мы построили защиту государственных реестров. Мы сохранили цифровую устойчивость банков", – подчеркнул Зеленский.

Он также рассказал, что благодаря цифровизации Украина смогла обеспечить практически бесперебойную работу госуслуг. Это позволило своевременно организовать выплаты гражданам, которые стали жертвами боевых действий.

Напомним, что сервис "Дия" позволяет воспользоваться более сотней государственных услуг прямо со своего смартфона или компьютера благодаря приложению и порталу. Там доступны: цифровой паспорт, открытие счетов, уплата штрафов и налогов, получение государственной помощи, сбор средств на поддержку армии.

Если у вас или у ваших союзников и партнеров нет такой системы и такой цифровой защиты, мы будем рады помочь вам их построить! Киберзащита – это сотрудничество. Устойчивость институтов – это сотрудничество. Надежная связь, в частности спутниковая, это также сотрудничество,

– подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что украинский опыт это и мировой опыт, и Украина готова помогать другим странам в вопросах обеспечения цифровой безопасности.

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