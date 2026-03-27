Google Translate получил функцию перевода речи в реальном времени через наушники, которая теперь доступна и на iPhone. Ранее она появилась на Android, а теперь стала частью экосистемы iPhone. Об этом пишет BGR.

Смотрите также Google готовит Android к эре криптографии: новая защита убережет данные от взлома через десятилетия

Как работает перевод в реальном времени на iPhone?

Функция позволяет переводить живой разговор непосредственно в ухо пользователя. Для этого достаточно подключить любые беспроводные наушники и запустить приложение. Сервис поддерживает более 70 языков и уже доступен в ряде стран, включая Германией, Францией, Италией, Японией, Великобританией, Испанией и Таиландом.

Это расширение предыдущей функции живого перевода, которая появилась в смартфонах в 2025 году. Теперь она стала более универсальной и доступной для более широкой аудитории.

В то же время это не первое подобное решение для пользователей Apple. В конце 2025 года Apple добавила перевод в реальном времени через AirPods. Но эта функция имеет ограничения – она работает только с фирменными наушниками и на устройствах с поддержкой Apple Intelligence.

На этом фоне решение Google выглядит более открытым: оно не привязано к конкретной модели смартфона или бренду наушников. Однако есть и компромисс. Если в Apple перевод может выполняться непосредственно на устройстве, то в случае Google обработка данных происходит в облаке, что может вызвать вопросы о конфиденциальности.

Как пишет Techbuzz, несмотря на это, функция является еще одним примером того, как AI постепенно находит практическое применение. Обновления Google Translate сделали сервис значительно полезнее для путешествий, обучения языкам и ежедневного общения.

Впрочем, как и с другими AI-решениями, пользователям стоит учитывать возможные ошибки или неточности. В случае перевода в реальном времени это может быть сложнее проверить, ведь информация подается мгновенно во время разговора.

Воспользоваться новой функцией можно уже сейчас – достаточно подключить наушники и открыть приложение Google Translate на iPhone.