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4G в київському метро: на яких станціях буде доступний швидкісний інтернет

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4G в київському метро буде доступний не на всіх станціях / Unsplash

Швидкісний інтернет 4G у київському метрополітені з’явиться як і планувалося, у березні 2020 року. Однак, на старті проєкту така "розкіш" буде доступна лише на деяких станціях метро.

Впровадження 4G у метро

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За словами радника Київського міського голови Максима Бахматова, наразі погоджені всі важливі технічні аспекти з метрополітеном і оператори надали необхідну технічну документацію, йдеться на сайті КМДА.

Впровадження 4G у метро – це питання національного масштабу. Закон повинен виконуватись. Є юридичні процеси, яких необхідно дотримуватись. Якщо об’єднаємо зусилля всіх учасників цього процесу, проєкт буде втілено в анонсовані терміни,
– підкреслив Бахматов

Обладнання

Оператори мобільного зв'язку вже завезли до країни перші партії спеціального обладнання для побудови мережі й очікують на отримання законних підстав для початку виконання монтажних робіт у метро. Повна реалізація проєкту залежить від прийняття Київрадою рішення про плату за телеком-доступ до об’єктів комунальної власності. 

Коли запрацює 4G та на яких станціях

Окрім того, в КМДА нагадали, що у березні 2020 року заплановано запуск 4G на станціях метро "Академмістечко", "Житомирська", "Святошин", "Сирець", "Дорогожичі", "Героїв Дніпра", "Мінська", "Оболонь". В кінці поточного року і на початку 2021 року швидкісний мобільний інтернет має запрацювати на всіх станціях та у тунелях метрополітену.

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Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Новини Техно Техно Інтернет Новини Києва Метро КМДА
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