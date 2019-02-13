IT-шники направляють мільярди у бюджет України, – Острікова

IT-галузь вважається "рушійною силою" української економіки. Професія айтішника є однією з найбільш високооплачуваних в Україні, а ці кошти добре наповнюють державний бюджет України.

У своєму відеоблозі "За великим рахунком" Тетяна Острікової заявила, нині ІТ-сфера складає понад 20% експортованих послуг та направляє в український бюджет мільярди гривень.

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Острікова навела факти, як ІТ-галузь впливає на економіку нашої держави:

• Велика зарплата. Українець з грошима – це завжди добре, а ще він добрий споживач товарів та послуг.

• Зайнятість населення. В IT-компанію, окрім програмістів, потрібні також бухгалтери, юристи, дизайнери.

• Чистота довкілля. Розвиток IT-галузі не потребує будівництва заводів, які забруднюють повітря, залізничних колій, доріг. IT-бізнес може масштабуватися без великих інвестицій в інфраструктуру.

• Зміцнення курсу гривні. Багато представників IT працюють на замовлення іноземних компаній і цим збільшують валютну вигоду, яку отримує Україна. І це важливий чинник, адже валюта, яка надходить, сприяє зміцненню курсу гривні.

Вона також додала, що IT-галузь сприяє створенню робочих місць і в інших сферах життєдіяльності. До прикладу, під час будівництва фірми використовується меблева продукція й текстильна промисловість, виробництво сантехніки. Експерти порахували, що одне робоче місце в IT – створює шість робочих місць в суміжних галузях.

Дивіться повний випуск відеоблог Тетяни Острікової "За великим рахунком" за 12 лютого 2019: