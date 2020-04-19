Google створить власну банківську картку, – ЗМІ

У ЗМІ з’явилася інформація, що компанія Google працює над створення власної банківської картки. Вона буде інтегрована у платіжний сервіс Google Pay.

Про те, що незабаром може з’явитися банківська картка Google інформує TechCrunch з посиланням на власні джерела.

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Відповідно до скриншотів та зображень для внутрішнього користування, карту Google випустять спільно з банками Citi та Stanford Federal Credit Union.

Фізична та віртуальна картки матимуть свої реквізити.

У випадку втрати фізичної картки користувачі зможуть заблокувати її та використовувати віртуальну. Крім того, можна буде згенерувати новий номер віртуальної картки. Це у ситуації, коли старий потрапив до шахраїв.

Що кажуть у Google

Компанія не спростовує інформацію про розробку. У Google зазначили, що "вивчають можливості співпраці з банками США", зокрема з "головними партнерами – Citi та Stanford Federal Credit Union".

Ймовірно, так компанія хоче конкурувати з Apple та її кредитною карткою Apple Card.

Зверніть увагу! Компанія Apple з 6 серпня 2019 року почала випускати віртуальні кредитні карти Apple Card. Їх розробили разом з банком Goldman Sachs.



Так може виглядати банківська картка Google / Фото Techcrunch.com

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