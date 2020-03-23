Коронавірус стрімко обвалив ринок смартфонів

Коронавірус вже завдає колосальних збитків світовій економіці. У лютому через стрімке поширення COVID-19 ринок смартфонів відчув найбільше падіння за всю свою історію. І очікувати, що у березні ситуація покращиться, теж не варто.

Зокрема, поставки смартфонів у світі впали на 38% , якщо порівнювати з показниками лютого 2019 року, передає Strategy Analytics.

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Якщо говорити у кількісному еквіваленті, то це на 37,4 мільйони моделей менше. ніж було торік. У лютому 2020 року продажі склали 61,8 мільйонів одиниць. Це найбільше падіння ринку за всю його історію.

Які моделі постраждали

Як стверджують експерти, падіння продажів спостерігається у всіх категоріях смартфонів. При цьому падіння продажів почалося з Азії (що логічно). Адже через жорсткі обмежувальні засоби користувачі навіть фізично не могли купити новий девайс, адже більшість магазинів із технікою просто не працювати. Як відомо, Китай є одним із найбільших ринків для багатьох виробників смартфонів.

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Що далі

Прогнози експертів невтішні. Хоч ситуація в Китаї покращується, та продажі смартфонів залишатимуться на дуже низькому рівні. Одна з причин - поширення коронавірусу в Європу, Північну Америку та інші регіони.

Тим часом, представники компаній-виробників в Україні теж визнають, що коронавірус став дуже несподіваним явищем, до якого багато компаній були не готові.

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Маркетинг-директор Vivo в Україні Чженьпен Ван розповів Техно 24, що багато брендів вже зіткнулися з ризиком нестачі смартфонів. Що стосується вартості смартфонів, то фахівець визнає, що ситуація з коронавірусом має певний вплив на ціноутворення пристроїв. Однак, вартість смартфонів Vivo не буде хаотично змінюватись:

Ми завжди робимо продукти, враховуючи потреби користувачів. І наші ціни базуються на ринковому і споживчому попиті. Тож наразі в Україні ціни підвищуватись не будуть.

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