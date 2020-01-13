Назвали "найрозумніші" міста світу: Київ пасе задніх

Київ посів 92 сходинку із 102 в рейтингу "розумних" міст світу. Відзначимо, до п'ятірки найбільш передових міст увійшли: Сінгапур, Цюріх, Осло, Женева та Копенгаген.

Деталі дослідження

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Дослідження проводили Smart City Центр світової конкурентоспроможності IMD та Сінгапурський університет технологій та дизайну. Рейтинг створювався на основі того, як жителі міст сприймають впровадження "розумних" технологій.



Рейтинг "найрозумніших" міст світу

Першу сходинку посів Сінгапур. Згідно із дослідженням, українська столиця – Київ – посіла лише 92 сходинку.

Жителі Києва високо оцінили доступність барів, музеїв та інших місць для відпочинку і розваг. Найгірше, на їхню думку, ситуація з трафіком, забрудненням повітря і переробкою відходів.

Чим задоволені та незадоволені кияни

Серед онлайн-сервісів жителі столиці відзначили онлайн-покупку і бронювання квитків, а також сайти з пошуку роботи. Але багато хто сумнівається, що онлайн-доступ до бюджетних витрат дозволив знизити корупцію.

До слова, до рейтингу потрапило ще одне українське місто – Харків. Цікаво, що він посів 69 сходинку із 102.



Чим задоволені та незадоволені жителі Харкова

Діджиталізація України

Зауважимо, уряд країни активно працює над діджиталізацією держави та планує перевести практично весь документообіг у цифровий. В 2019 році чиновники представили проєкт "Дія" або "Держава в смартфоні".

Це мобільний додаток, який створили у рамках проєкту діджиталізації державних процесів. Вона передбачає усунення ланки "людина – людина" при наданні держпослуг. В ідеалі держава в смартфоні – це можливість отримати будь-яку державну послугу, просто взявши свій смартфон.

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У планах проєкту цифрового суспільства кожен українець матиме особистий кабінет жителя і зможе відстежувати всі дані, які держава має про нього.

Тож цілком ймовірно, що до кінця 2020 року ситуація може змінитися.

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