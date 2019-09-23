Опалення у київських квартирах можна регулювати через смартфон

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Опалення можна регулювати через смартфон
Опалення можна регулювати через смартфон / kyivcity.gov.ua

У Києві в тестовому режимі запустили послугу, що передбачає регулювання опалення у квартирах за допомогою смартфона. Наразі ця послуга доступна для жителів Дарницького району.

Як пише пресслужба КМДА, жителі зможуть знижувати температуру через смартфон у робочий час.

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Жителі 17 будинків Дарницького району мають можливість налаштувати потрібну температуру у всьому будинку за допомогою смартфона.

Для чого це потрібно? Як стверджують в КМДА, це допоможе заощадити 25-30% на опаленні. Користувачі будуть знижувати температуру в робочий час, коли більшість з них перебувають на роботі.

Нововведення запрацювало завдяки зміні центрального теплового пункту (ЦТП) та встановлення індивідуальних теплових пунктів з погодним регулюванням.

Далі повинен складатися індивідуальний графік температури теплоносія. Його необхідно узгоджувати з іншими мешканцями будинку.

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Теги: Техно Новини Техно Новини Києва Інтернет
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