Подарунок від "Київстар": 4G став безлімітним

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4G від Київстар став безлімітним
4G від Київстар став безлімітним / Фото з відкритих джерел

Починаючи від 3 грудня мобільний оператор Київстар вводить безлімітний мобільний інтернет у мережі 4G. Тобто, тепер користувачі користуватимуться інтернетом, без списання мегабайтів, як це відбувається в стандартний тарифних планах.

Про це пише видання tehnot.com.

Щоправда, така послуга буде доступною до 14 січня 2019 року для всіх абонентів "Київстар".

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"До новорічних свят ми робимо 4G безлімітним, щоб всі наші абоненти могли самостійно переконається в його перевагах", – розповів директор з маркетингу "Київстар" Павло Даніман.

4G-безлім стає доступним як для нових, так і для чинних абонентів "Київстар", незалежно від тарифних планів і форми обслуговування.

Аби отримати доступ, абоненти повинні:

  1. користуватися 4G-смартфоном і мати USIM-карту з підтримкою 4G;
  2. бути в зоні покриття 4G-мережі оператора;
  3. оплатити пакет послуг згідно з умовами тарифного плану.

Користувачі можуть перевірити, чи підтримує смартфон і SIM-карта зв’язок 4G. Для цього потрібно зробити запит :USSD-кодів *245*5# — для перевірки смартфона; *245*4# — для перевірки SIM-карти.

Замінити SIM-карту на USIM із підтримкою 4G можна безкоштовно у всіх фірмових магазинах "Київстар".

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Теги: Техно Інтернет 4G
Джерело: Техно
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