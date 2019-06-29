Рекламу навушників AirPods зняли у Києві: відео

Американська компанія Apple випустила нову рекламу своїх бездротових навушників AirPods. Рекламний ролик знімали у Києві.

До речі, Radioaktive Film вже співпрацювала з Apple під час роботи над рекламним роликом Apple Watch.

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Про що ролик? За сюжетом, герой відео стрибає по місту на батутах. При цьому у ролику не були застосовані спецефекти, трюки виконав професійний акробат на справжніх батутах.

Реклама AirPods, яку зняли у Києві: відео

Усі вуличні кадри якраз знімали на вулицях Києва. Декорації побудували авіаційному ангарі.

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