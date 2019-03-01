AMD "позаимствовала" инновационную технологию NVIDIA: детали

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AMD "позаимствовала" инновационную технологию NVIDIA
AMD "позаимствовала" инновационную технологию NVIDIA / TheStreet

В сети появилась данные, что компания AMD готовится представить линейку видеокарт, которая получит одну из ключевых особенностей RTX-линейки от NVIDIA. Несмотря на то что наиболее обсуждаемой фишкой 20 серии стало внедрение трассировки лучей, графические ускорители на базе архитектуры Turing обладают еще одним преимуществом – Variable Rate Shading.

Как сообщает 4PDA, Variable Rate Shading позволяет значительно сэкономить ресурсы GPU и была козырем «зеленых», но конкуренты, судя по всему, не теряли времени зря.

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По сведениям журналистов, AMD еще в 2017 году подала патент на метод, схожий с функциональностью Variable Rate Shading. VRS позволяет GPU разбивать изображение на блоки и выбирать, какие из них требуют детальной проработки, а какие – нет.

Презентация технологии Variable Rate Shading – смотрите видео

Поскольку в играх огромная часть элементов не меняется от сцены к сцене, эта возможность, в теории, может значительно повысить производительность.

Технология, вероятно, будет применена для видеокарт на базе Navi – тех самых, которые могут представить уже в этом году. Они же будут использованы в новом поколении консолей Microsoft и Sony, а потому специалисты считают, что геймеров ждет значительный скачок производительности.

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Теги: Новости Техно Техно NVIDIA AMD Видеокарти Гаджеты
Источник: 24 Канал
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