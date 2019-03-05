AMD Ryzen 3000: инсайдеры опубликовали цены и характеристики новых процессоров

До релиза центральных процессоров AMD Ryzen 3000 серии (Zen 2/Matisse) осталось меньше полу года, поэтому в сети появляется все больше информации о будущих CPU. Теперь же инсайдеры опубликовали вероятные характеристики и цены новых процессоров.

Как сообщает Overclockers, если верить слухам, новое поколение "красных" CPU не только составит достойную конкуренцию решениям Intel, но еще сильнее размоет границу между массовой и high-end настольными платформами.

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Не так давно в пользу достоверности этих истоков свидетельствовал веб-ресурс E-Katalog, а на днях один из сингапурских ритейлеров добавил процессоры AMD Ryzen 3000 в свой прайс-лист.

Указанные в нем цены коррелируют с уже распространяемыми по сети слухами, и пока трудно сказать, насколько они соответствуют реальному положению дел. Как бы там не было, с ними можно ознакомиться ниже.

Характеристики и цены процессоров AMD Ryzen 3000 Модель Ядра / потоки Видеоядро Частота, Ггц TDP, Вт Цена Ryzen 3 3300 6 / 12 – 3,2 / 4,0 50 111 долларов (3 000 гривен) Ryzen 3 3300X 6 / 12 – 3,5 / 4,3 65 145 долларов (3 900 гривень) Ryzen 3 3300G 6 / 12 Navi, 15 CU 3,0 / 3,8 65 145 долларов (3 900 гривен) Ryzen 5 3600 8 / 16 – 3,6 / 4,4 65 200 долларов (5 400 гривен) Ryzen 5 3600X 8 / 16 – 4,0 / 4,8 95 258 долларов (6 930 гривен) Ryzen 5 3600G 8 / 16 Navi, 20 CU 3,2 / 4,0 95 224 долларов (6 000 гривен) Ryzen 7 3700 12 / 24 – 3,8 / 4,6 95 336 долларов (9 000 гривен) Ryzen 7 3700X 12 / 24 – 4,2 / 5,0 105 370 долларов (10 000 гривен) Ryzen 9 3800X 16 / 32 – 3,9 / 4,7 125 505 долларов (13 600 гривен) Ryzen 9 3850X 16 /32 – 4,3 / 5,1 135 561 долларов (15 000 гривен)

Дата релиза. Официальный релиз центральных процессоров Ryzen 3000 серии запланирован на середину этого года. В них AMD применила, так называемый, "чиплетный дизайн", объединив в одной упаковке 14-нанометровый контроллер ввода-вывода и 7-нанометровый кристалл с x86-ядрами на архитектуре Zen 2.

Формальный анонс нового поколения CPU состоялся в рамках выставки CES 2019, когда представители чипмейкера похвастались рабочим образцом 8-ядерного "камня". Более свежие утечки указывают на возможный выход 12- и 16-ядерных процессоров в конструктиве AM4.

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