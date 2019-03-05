AMD Ryzen 3000: инсайдеры опубликовали цены и характеристики новых процессоров
До релиза центральных процессоров AMD Ryzen 3000 серии (Zen 2/Matisse) осталось меньше полу года, поэтому в сети появляется все больше информации о будущих CPU. Теперь же инсайдеры опубликовали вероятные характеристики и цены новых процессоров.
Как сообщает Overclockers, если верить слухам, новое поколение "красных" CPU не только составит достойную конкуренцию решениям Intel, но еще сильнее размоет границу между массовой и high-end настольными платформами.
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Не так давно в пользу достоверности этих истоков свидетельствовал веб-ресурс E-Katalog, а на днях один из сингапурских ритейлеров добавил процессоры AMD Ryzen 3000 в свой прайс-лист.
Указанные в нем цены коррелируют с уже распространяемыми по сети слухами, и пока трудно сказать, насколько они соответствуют реальному положению дел. Как бы там не было, с ними можно ознакомиться ниже.
|Модель
|Ядра / потоки
|Видеоядро
|Частота, Ггц
|TDP, Вт
|Цена
|Ryzen 3 3300
|6 / 12
|–
|3,2 / 4,0
|50
|111 долларов (3 000 гривен)
|Ryzen 3 3300X
|6 / 12
|–
|3,5 / 4,3
|65
|145 долларов (3 900 гривень)
|Ryzen 3 3300G
|6 / 12
|Navi, 15 CU
|3,0 / 3,8
|65
|145 долларов (3 900 гривен)
|Ryzen 5 3600
|8 / 16
|–
|3,6 / 4,4
|65
|200 долларов (5 400 гривен)
|Ryzen 5 3600X
|8 / 16
|–
|4,0 / 4,8
|95
|258 долларов (6 930 гривен)
|Ryzen 5 3600G
|8 / 16
|Navi, 20 CU
|3,2 / 4,0
|95
|224 долларов (6 000 гривен)
|Ryzen 7 3700
|12 / 24
|–
|3,8 / 4,6
|95
|336 долларов (9 000 гривен)
|Ryzen 7 3700X
|12 / 24
|–
|4,2 / 5,0
|105
|370 долларов (10 000 гривен)
|Ryzen 9 3800X
|16 / 32
|–
|3,9 / 4,7
|125
|505 долларов (13 600 гривен)
|Ryzen 9 3850X
|16 /32
|–
|4,3 / 5,1
|135
|561 долларов (15 000 гривен)
Дата релиза. Официальный релиз центральных процессоров Ryzen 3000 серии запланирован на середину этого года. В них AMD применила, так называемый, "чиплетный дизайн", объединив в одной упаковке 14-нанометровый контроллер ввода-вывода и 7-нанометровый кристалл с x86-ядрами на архитектуре Zen 2.
Формальный анонс нового поколения CPU состоялся в рамках выставки CES 2019, когда представители чипмейкера похвастались рабочим образцом 8-ядерного "камня". Более свежие утечки указывают на возможный выход 12- и 16-ядерных процессоров в конструктиве AM4.
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