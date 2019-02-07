Аппарат Hayabusa 2 готовят к посадке на астероид Рюгу: цель миссии

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщило, что автоматический аппарат Hayabusa 2 попытается совершить посадку на астероиде Рюгу. Отметим, что аппарат отправили к астероиду в конце 2014 года.

Что известно об астероиде Рюгу. Объект Рюгу открыли в мае 1999 года, получив временное обозначение 1999 JU3. Астероид принадлежит к темному спектральному классу C. Его размер в поперечном сечении составляет около 920 метров, говорится на официальном сайте JAXA.

Читайте также: На Кубе упал метеорит: появились подробности от NASA

В конце 2014 года до этого космического тела отправили зонд Hayabusa 2. Путешествие заняло больше трех лет, и летом 2018 года автоматический аппарат достиг цели своей миссии.

Главная цель проекта Hayabusa 2 – сбор образцов грунта с астероида. На поверхность Рюгу планируется сбросить небольшой взрывной пакет, который должен сформировать кратер размером примерно два метра. Это позволит получить подповерхностные образцы пород.

Вероятное место высадки зонта Hayabusa 2 на астероиде

Что это дает? Если все операции пройдут успешно, ученые получат в свое распоряжение ценные материалы для проведения детальных исследований в лабораторных условиях.

Когда зонд вернется на Землю? Зонд Hayabusa 2 совершит посадку на астероид 22 февраля. В конце нынешнего года аппарат должен отправиться обратно на Землю, его прибытие ожидается в 2020 году.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно