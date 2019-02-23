Apple будет выпускать кредитные карты: детали

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Apple будет выпускать кредитные карты
Apple будет выпускать кредитные карты / Фото из свободных источников

Компания Apple планирует запустить новый проект и выпускать кредитные карты. Купертиновцы совместно с одним из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs продолжают работу над проектом по выпуску кредитной карты.

Особенности карты. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, эта карта предложит владельцам iPhone дополнительные функции в приложении Wallet, которые могут помочь более эффективно управлять своими расходами и своими платежами, не требуя отдельного приложения с привязкой к пластиковой карте.

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Когда представят новый продукт. Сообщается, что в 2018 году Apple обсуждала с Goldman Sachs возможность выпуска кредитной карты под брендом Apple Pay в 2019 году.

Как пишет The Wall Street Journal, совместный проект Apple и Goldman Sachs близок к запуску карты, так как ее тестирование сотрудниками компаний начнется в ближайшие недели.

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Теги: IT-бизнес Новости Техно Техно Apple Приложения
Источник: 24 Канал
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