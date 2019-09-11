Apple оставила "тайное послание" пользователям Windows

После завершения презентации iPhone 11 Pro, Apple Watch Series 5 и iPad корпорация Apple опубликовала короткое видео, где подвела итоги сентябрьского мероприятия. Правда только показом гаджетов купертиновцы не ограничились: в видеоряде заметили интересную "пасхалку", которая связана с продуктами другой именитой компании.

Что известно о "послании"? На временной отметке 1:24, при сравнении нового 10,2-дюймового iPad с "самым продаваемым ноутбуком на базе Windows", в кадре мелькает печально известный "синий экран смерти", знакомый многим пользователям операционных систем Microsoft, сообщает 9to5mac.

Читайте также: Новый iPhone Pro 11 Max: обнародовали цену в Украине

Интересно, что вместо традиционного кода ошибки он демонстрирует зашифрованную в двоичном коде надпись.

Что же, вы потратили время, чтобы перевести это? Мы любим вас,

– говорится в тайном послании Apple.

Реклама нового iPad – смотрите видео

Детали об iPad. Компания уверяет, что ее 10,2-дюймовый планшет, работающий на базе 4-ядерного процессора A10 Fusion, выпущенного еще в 2016 году, способен по удобству превзойти популярные ноутбуки, работающие под управлением Windows. Гаджет получил поддержку внешней аппаратной клавиатуры и стилуса Apple Pencil.

Дата выхода и цена. Стоимость iPad можно назвать доступной – 329 долларов долларов или 8200 гривен. Продажи устройства стартуют 30 сентября.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно