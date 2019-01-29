Apple заблокировала популярное приложение: в чем проблема

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Apple заблокировала популярное приложение
Apple заблокировала популярное приложение / unsplash

Компания Apple неоднократно сообщала о надежности своих устройств. Однако из-за сбоя в одном из фирменных приложений можно получить удаленный доступ к чужим iPhone или Mac.

Незадокументированная "шпионская" функция была обнаружена в штатном для iOS мессенджере FaceTime при инициации группового вызова, сообщает 9to5mac.

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В чем проблема? Ошибка в коде программы позволила во время звонка прослушивать микрофон собеседника еще до того, как тот ответит на вызов. При этом на смартфоне "жертвы" не выводилось никаких сведений о том, что звук со смартфона уже транслируется.

Кроме того, если абонент нажимал кнопку питания смартфона, когда экран последнего был заблокирован, гаджет начинал фоновую передачу видео через фронтальную камеру, не сигнализируя об этом.

FaceTime
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Сообщается, что баг был подтвержден на всех устройствах под управлением iOS 12.1 и выше, а также при звонках с iPhone на Mac и наоборот.

Какое решение проблемы? Apple уже признала наличие "дыры" в приложении и пообещала исправить проблему уже на этой неделе с помощью патча. Сейчас работа сервера групповых вызовов мессенджера прекращена, а всем пользователям актуальных версий iOS рекомендуется дополнительно отключить функцию FaceTime в настройках своих устройств.

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Теги: iPhone MacBook Apple Кибербезопасность Техно Гаджеты
Источник: Техно
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