Автомобили Tesla существенно подешевеют с "вечным" аккумулятором

Tesla создала передовой аккумулятор с низкой себестоимостью и крайне высоким сроком службы – он не будет требовать замены даже через миллион километров пробега. Это означает, что батарея будет практически "вечной" – средний пользователь не проезжает столько и за всю свою жизнь.

Новый аккумулятор будет значительно дешевле существующих на рынке аналогов, что позволит Tesla выровнять стоимость своих автомобилей с бензиновыми или даже сделать их дешевле, сообщает slashdot.

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"День батарей" на подходе

Информация о новом продукте Tesla стала известной за неделю до анонсированного Илоном Маском "Дня батарей". Ожидается, что на следующей неделе инвесторам и широкой публике будет представлен целый пакет инноваций и разработок компании в области хранения энергии. Маск пообещал, что это будет самый важный день в истории Tesla.



"День батарей" пройдет уже на следующей неделе – представят новые разработки Tesla

Что известно о новой разработке Tesla

С утечки известно, что компания представит новую, передовую технологию хранения энергии в электромобилях и у нее будет очень низкая для рынка себестоимость. Батарея обеспечит электромобилям Tesla миллионные пробеги, а ее промышленное производство начнется, возможно, уже в конце этого года. Эта технология позволит Tesla продавать электромобили по цене равной или ниже эквивалентным машинам с ДВС.

Новая долговечная батарея, о которой идет речь, была разработана компанией совместно с китайским партнером CATL и командой ученых из Канады, которые были привлечены к проекту Маском. Сначала батарея будет ставиться на машины, произведенные в Китае, а затем появится и на других рынках, где можно купить электромобили Tesla.

Инновации будут заключаться в снижении уровня кобальта, использовании химических добавок, материалов и покрытий, сокращающих внутреннее напряжение и позволяющих запасать больше энергии на долгий срок.

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Изменения на конвейере

Вместе с тем, компания планирует внедрить новый скоростной и высоко автоматизированный процесс производства аккумуляторов, чтобы снизить трудозатраты и повысить производительность на фабриках, которые по размеру будут в 30 раз превосходить Gigafactory в Неваде.



Tesla введет эффективное производство собственных батарей

Также Tesla работает над технологией утилизации и повторного использования дорогих металлов вроде никеля, кобальта и лития через свое отделение Redwood Materials, а также над вторичным использованием батарей с электромобилей в энергосетях.