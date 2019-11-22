Черная пятница 2019: какие смартфоны купить на распродажах

Уже 29 ноября стартует одна из самых масштабных мировых распродаж – Черная пятница. Купить товары с бешеными скидками смогут и украинцы. Вероятно, на скидках можно будет отыскать смартфоны компаний Huawei, Apple, Xiaomi и Samsung.

Если вы уже давно хотели приобрести новый смартфон и никак не решались, то Черная пятница прекрасный повод задуматься об этом еще раз. Журналисты Техно 24 подготовили для вас подборку смартфонов на любой вкус и кошелек, на которые стоит обратить внимание в Черную пятницу.

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iPhone 11

Конечно, это один из лучших периодов приобрести новинку от Apple. Хотя сама компания позиционирует iPhone 11 как "бюджетник", он может похвастаться всеми характеристиками флагмана.

iPhone 11 получил двойную основную камеру, которую разместили в необычном квадратном выступлении на задней панели. Оба модуля имеют разрешение по 12 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 12 Мп. Она поддерживает съемку видео 4K при 30 к/с.

Обзор iPhone 11 – смотрите видео

iPhone 11 получил "самый маленький" экран из всех смартфонов линейки – 6,1 дюйма. IPS-матрица с разрешением 1792х828 относится к новому поколению панелей Liquid Crystal. На своем месте осталась и "характерная" челка.

Работает смартфон на базе 6-ядерного процессора A13 с тактовой частотой 2,66 ГГц. В дополнение к мощному процессору iPhone 11 получил 4 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище на 64 ГБ и 128 ГБ. Емкость аккумулятора составляет 3110 мАч.

Сейчас iPhone 11 доступен в украинских магазинах по цене от 22 999 гривен.

Redmi Note 8T

Следующая новинка, на которую стоит обратить внимание – это смартфон от популярного китайского бренда. Redmi Note 8T только недавно представили на украинском рынке, но этот смартфон действительно стоит внимания.

Начнем с дизайна. Redmi Note 8T получил большой 6,53-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом вверху, в который поместили 13-мегапиксельную фронталку. По краям дисплея довольно широкие рамки, а также заметный "подбородок", однако это никак не влияет на качество просмотра контента.

Обзор смартфона Redmi Note 8T – смотрите видео

На задней панели разместилась квадрокамера с модулями на 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп и сканер отпечатков пальцев.

Redmi Note 8T работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 665 в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных предусмотрено встроенное хранилище на 64 ГБ.

Сейчас новинка доступна в украинских магазинах по цене от 5999 гривен.

Huawei Nova 5T

Еще один смартфон с доступным ценником – Huawei Nova 5T. Заметим, новинка имеет характеристики флагмана, однако получила очень доступный ценник.

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Huawei Nova 5T получил 6,26-дюймовый FullView-дисплей Huawei Punch. Фронтальную 32-мегапиксельную камеру спрятали в так называемой "дыре", что делает экран действительно безрамочным.



Huawei Nova 5T

Основная камера Huawei Nova 5T представлена ​​четырьмя модулями:

48 Мп, f/1.8, PDAF;

16 Мп, f/2.2, сверхширокоугольный;

2 Мп, f/2.4, макрообъектив;

2 Мп, f/2.4, для эффекта боке.

Построена новинка на базе флагманского процессора Kirin 980, который в команде с 6 ГБ оперативной памяти обеспечивает быструю и комфортную работу. Для хранения данных здесь предусмотрен флэш-накопитель на 128 ГБ.

В украинских магазинах Huawei Nova 5T доступен от 11 999 гривен.

Samsung Galaxy Note10

Смартфон Samsung Galaxy Note10 стал настоящим открытием, когда южнокорейский производитель представил его официально. Он соединил в себе великолепный дизайн и невероятную производительность.

Смартфон получил 6,3-дюймовый обтекающий дисплей. Рамки в Samsung Galaxy Note10 практически не заметны, а фронтальная камера на 10 Мп разместилась в "дыре" в верхней части экрана.



Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10 получил процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus (или Exynos 9825, в зависимости от региона продаж). Также аппаратную часть смартфона составили 8 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище на 256 ГБ.

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Samsung Galaxy Note10 получил стандартный модуль с 12-мегапиксельным сенсором, сверхширокоугольный модуль с 16-мегапиксельным сенсором и телефото модуль с 12-мегапиксельным сенсором.

В Украине Samsung Galaxy Note10 можно приобрести за 31 999 гривен.

Поэтому пока до Черной пятницы остается ровно неделя советуем вам заранее присмотреться к смартфонам, которые бы вы хотели приобрести.

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