День космонавтики: 7 интересных фактов об Украине и космосе

Украина – космическая держава. Так было во времена, когда мы входили в состав СССР, так остается и сейчас. Хотя часто денег на развитие космических исследований не хватает, украинцы постоянно принимают участие в международных программах, занимаются разработками и изготавливают космический транспорт. Нам есть чем гордиться!

Украина зарекомендовала себя как космическая держава на самых истоках космонавтики как таковой. Значительных успехов наши соотечественники достигают и сегодня. Украинец был в открытом космосе. А украинский флаг даже несколько раз! Ко Всемирному дню космонавтики мы собрали 7 причин гордиться Украиной в сфере покорения космоса.

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Факт №1: в Украине родились основатели космонавтики

Многие ученые, которые в значительной степени повлияли на развитие изучения космоса, имеют украинские корни. Именно их идеи и исследования сыграли огромную роль в дальнейшем развитии космонавтики.

Константин Циолковский – русский ученый-теоретик, является одним из основателей ракетостроения и современной космонавтики. Он горячий пропагандист идей освоения космоса, а также автор научно-фантастических произведений. Его научные и художественные произведения вдохновили многих ведущих ракетных инженеров. Хотя он родился и прожил всю жизнь на территории России, его предки с Волыни и были родственниками гетмана Северина Наливайко. Ученый данныму фактом всегда гордился.

Николай Кибальчич – изобретатель и автор схемы первого в мире реактивного летательного аппарата. Родился на территории Черниговской области. Кроме исследовательской деятельности, был революционером-народником. И в возрасте всего 27 лет был казнен за покушение на императора Александра II.

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Юрий Кондратюк – украинский советский ученый-изобретатель. Он был одним из пионеров ракетной техники и теории космических полетов. Именно Кондратюк автор "трассы Кондратюка", по которой путешествовали на Луну космические корабли "Аполлон".



Юрий Кондратюк

Сергей Королёв – украинский советский ученый в области ракетостроения и космонавтики, конструктор. Именно Королев считается основоположником практической космонавтики.

Владимир Челомей – конструктор известной ракеты-носителя "Протон". Он был генеральным конструктором ракетно-космической техники, член Международной академии астронавтики.

Факт №2: ракеты родом из Украины

Александр Засядько создал первые в мире боевые ракеты. Он был потомком украинских казаков, генерал-лейтенантом и выдающимся инженером. Именно уроженец Полтавщины организовал в российской армии первую ракетную роту.



Александр Засядько

Первую ракетную атаку Засядько продемонстрировал во время русско-турецкой войны. Хотя он и предложил использовать ракеты в боевых целях, его вклад был невероятно важен для дальнейшего развития космонавтики.

Доказательством этого является то, что именем украинца назван один из кратеров Луны.

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Факт №3: украинец был в космосе

Пока единственный астронавт Украины, побывавший в космосе – это Леонид Каденюк. В космос он полетел 20 лет назад в составе американской команды на шаттле Columbia.



Каденюк умер в 2018 году

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Сначала Каденюк был пилотом. Он совершил полеты на более чем 50 типах и моделях самолетов разного назначения! Впоследствии он попал в отряд советских космонавтов-испытателей в группу многоразовой космической системы "Буран".

В 1990-1992 годах Каденюк прошел подготовку в качестве командира транспортного корабля "Союз-ТМ". А в 1995 году он победил в конкурсе на общий украинский-американский полет.

Его полет на корабле NASA стал и остался настоящим прорывом для космонавтики независимой Украины.

Я был первым, кто полетел в космос с украинским флагом и выполнил задание украинского правительства. В 1997 году впервые украинский гимн прозвучал в открытом космосе,

– рассказал космонавт.

В 2018 году на 67 году жизни Каденюк отошел в мир иной. Его жизнь оборвал сердечный приступ, который произошел во время ежедневной пробежки. Врачи скорой не успели его спасти.

Факт №4: Украинский флаг в космосе

Хотя Каденюк является единственным космонавтом из Украины, побывавший в космосе, украинский флаг там бывал чаще. Так, космонавт NASA Рэндольф Брезник развернул на орбите украинский флаг. 10 лет назад он усыновил мальчика из Днепра, и теперь его с нашей страной связывают родственные связи.



Рендольф Брезник

Брезник был в космосе дважды, 5 раз выходил в открытый космос. Именно Рэнди – второй после Каденюка – развернул на орбите украинский флаг.

Факт №5: Украинки также плодотворно развивают космонавтику

Выдающаяся женщина с украинскими корнями покорил космос! Хайдемари Стефанишин-Пайпер является одним из самых успешных астронавтов NASA. Инженер прошла долгую и сложную рабочую карьеру от военно-морских сил до выхода в открытый космос.



Хайдемари Стефанишин-Пайпер

Успешная украинка была в космосе дважды, в общем 27 суток. И осуществила при этом 5 выходов в открытый космос.

Отец будущего космонавта сделал все, чтобы сберечь ее украинскую идентичность. Она ходила в украинскую воскресную школу, танцевала народные танцы и была пластуном. Выходя замуж, оставила свою украинскую фамилию: Стефанишин.

В 2007 она впервые побывала в Украине. Здесь она поразила знанием украинского языка.

Факт №6: украинцы строят космический транспорт

Хотя украинцы не имеют возможности самостоятельно отправлять космические экипажи, мы постоянно участвуем в создании космического транспорта.



Запуск ракеты

Так, недавно европейская ракета-носитель легкого класса Vega с украинским двигателем успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. В целом с 2010 года Vega с украинским двигателем вывела на орбиту 29 спутников.

Запуск ракеты Vega с украинским двигателем: смотрите видео

Также украинское государственное предприятие КБ "Южное" занимается разработкой ракетных комплексов и ракетно-космических систем. В частности, в мире хорошо известны украинские ракеты-носители "Зенит" и "Циклон". Украина действительно может похвастаться своими ракетами-носителями, которые доставляют спутники на орбиту.

Факт №7: украинцы построят на Луне собственную базу

Украинское предприятие "Южное" работает над проектом постоянной базы на поверхности Луны!

Звучит фантастически? Тем не менее наши ученые уже приступили к работе. Проект имеет пять этапов реализации. Последний из них предполагает запуск постоянной базы, на которой будет находиться человек. Запланировано это на 2062 год.



Поверхность Луны

Этот проект очень сложный и дорогой. Поэтому воплотить его можно будет только совместными усилиями специалистов и компаний из многих стран мира, а финансирование работ по проекту также предусматривает участие правительств наиболее развитых стран, – рассказал начальник проектного отдела "Южного" по разработке специальных ракетно-космических систем, Геннадий Осиновый.

Украинцам есть, чем гордиться. Украина – космическая держава, с богатым прошлым и уверенным потенциалом на будущее.