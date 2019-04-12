День космонавтики: 7 интересных фактов об Украине и космосе

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Украина и космос: а вы знали?
Украина и космос: а вы знали? / 24 Канал

Украина – космическая держава. Так было во времена, когда мы входили в состав СССР, так остается и сейчас. Хотя часто денег на развитие космических исследований не хватает, украинцы постоянно принимают участие в международных программах, занимаются разработками и изготавливают космический транспорт. Нам есть чем гордиться!

Украина зарекомендовала себя как космическая держава на самых истоках космонавтики как таковой. Значительных успехов наши соотечественники достигают и сегодня. Украинец был в открытом космосе. А украинский флаг даже несколько раз! Ко Всемирному дню космонавтики мы собрали 7 причин гордиться Украиной в сфере покорения космоса.

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Факт №1: в Украине родились основатели космонавтики

Многие ученые, которые в значительной степени повлияли на развитие изучения космоса, имеют украинские корни. Именно их идеи и исследования сыграли огромную роль в дальнейшем развитии космонавтики.

Константин Циолковский – русский ученый-теоретик, является одним из основателей ракетостроения и современной космонавтики. Он горячий пропагандист идей освоения космоса, а также автор научно-фантастических произведений. Его научные и художественные произведения вдохновили многих ведущих ракетных инженеров. Хотя он родился и прожил всю жизнь на территории России, его предки с Волыни и были родственниками гетмана Северина Наливайко. Ученый данныму фактом всегда гордился.

Николай Кибальчич – изобретатель и автор схемы первого в мире реактивного летательного аппарата. Родился на территории Черниговской области. Кроме исследовательской деятельности, был революционером-народником. И в возрасте всего 27 лет был казнен за покушение на императора Александра II.

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Юрий Кондратюк – украинский советский ученый-изобретатель. Он был одним из пионеров ракетной техники и теории космических полетов. Именно Кондратюк автор "трассы Кондратюка", по которой путешествовали на Луну космические корабли "Аполлон".

День космонавтики цікаві факти
Юрий Кондратюк

Сергей Королёв – украинский советский ученый в области ракетостроения и космонавтики, конструктор. Именно Королев считается основоположником практической космонавтики.

Владимир Челомей – конструктор известной ракеты-носителя "Протон". Он был генеральным конструктором ракетно-космической техники, член Международной академии астронавтики.

Факт №2: ракеты родом из Украины

Александр Засядько создал первые в мире боевые ракеты. Он был потомком украинских казаков, генерал-лейтенантом и выдающимся инженером. Именно уроженец Полтавщины организовал в российской армии первую ракетную роту.

День космонавтики
Александр Засядько

Первую ракетную атаку Засядько продемонстрировал во время русско-турецкой войны. Хотя он и предложил использовать ракеты в боевых целях, его вклад был невероятно важен для дальнейшего развития космонавтики.

Доказательством этого является то, что именем украинца назван один из кратеров Луны.

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Факт №3: украинец был в космосе

Пока единственный астронавт Украины, побывавший в космосе – это Леонид Каденюк. В космос он полетел 20 лет назад в составе американской команды на шаттле Columbia.

День космонавтики Каденюк
Каденюк умер в 2018 году

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Сначала Каденюк был пилотом. Он совершил полеты на более чем 50 типах и моделях самолетов разного назначения! Впоследствии он попал в отряд советских космонавтов-испытателей в группу многоразовой космической системы "Буран".

В 1990-1992 годах Каденюк прошел подготовку в качестве командира транспортного корабля "Союз-ТМ". А в 1995 году он победил в конкурсе на общий украинский-американский полет.

Его полет на корабле NASA стал и остался настоящим прорывом для космонавтики независимой Украины.

Я был первым, кто полетел в космос с украинским флагом и выполнил задание украинского правительства. В 1997 году впервые украинский гимн прозвучал в открытом космосе,
– рассказал космонавт.

В 2018 году на 67 году жизни Каденюк отошел в мир иной. Его жизнь оборвал сердечный приступ, который произошел во время ежедневной пробежки. Врачи скорой не успели его спасти.

Факт №4: Украинский флаг в космосе

Хотя Каденюк является единственным космонавтом из Украины, побывавший в космосе, украинский флаг там бывал чаще. Так, космонавт NASA Рэндольф Брезник развернул на орбите украинский флаг. 10 лет назад он усыновил мальчика из Днепра, и теперь его с нашей страной связывают родственные связи.

День космонавтики цікаві факти
Рендольф Брезник

Брезник был в космосе дважды, 5 раз выходил в открытый космос. Именно Рэнди – второй после Каденюка – развернул на орбите украинский флаг.

Факт №5: Украинки также плодотворно развивают космонавтику

Выдающаяся женщина с украинскими корнями покорил космос! Хайдемари Стефанишин-Пайпер является одним из самых успешных астронавтов NASA. Инженер прошла долгую и сложную рабочую карьеру от военно-морских сил до выхода в открытый космос.

День космонавтики цікаві факти
Хайдемари Стефанишин-Пайпер

Успешная украинка была в космосе дважды, в общем 27 суток. И осуществила при этом 5 выходов в открытый космос.

Отец будущего космонавта сделал все, чтобы сберечь ее украинскую идентичность. Она ходила в украинскую воскресную школу, танцевала народные танцы и была пластуном. Выходя замуж, оставила свою украинскую фамилию: Стефанишин.

В 2007 она впервые побывала в Украине. Здесь она поразила знанием украинского языка.

Факт №6: украинцы строят космический транспорт

Хотя украинцы не имеют возможности самостоятельно отправлять космические экипажи, мы постоянно участвуем в создании космического транспорта.

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Запуск ракеты

Так, недавно европейская ракета-носитель легкого класса Vega с украинским двигателем успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. В целом с 2010 года Vega с украинским двигателем вывела на орбиту 29 спутников.

Запуск ракеты Vega с украинским двигателем: смотрите видео

Также украинское государственное предприятие КБ "Южное" занимается разработкой ракетных комплексов и ракетно-космических систем. В частности, в мире хорошо известны украинские ракеты-носители "Зенит" и "Циклон". Украина действительно может похвастаться своими ракетами-носителями, которые доставляют спутники на орбиту.

Факт №7: украинцы построят на Луне собственную базу

Украинское предприятие "Южное" работает над проектом постоянной базы на поверхности Луны!

Звучит фантастически? Тем не менее наши ученые уже приступили к работе. Проект имеет пять этапов реализации. Последний из них предполагает запуск постоянной базы, на которой будет находиться человек. Запланировано это на 2062 год.

День космонавтики цікаві факти
Поверхность Луны

Этот проект очень сложный и дорогой. Поэтому воплотить его можно будет только совместными усилиями специалистов и компаний из многих стран мира, а финансирование работ по проекту также предусматривает участие правительств наиболее развитых стран, – рассказал начальник проектного отдела "Южного" по разработке специальных ракетно-космических систем, Геннадий Осиновый.

Украинцам есть, чем гордиться. Украина – космическая держава, с богатым прошлым и уверенным потенциалом на будущее.

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Автор: Настя Сукач
Теги: Новости Украины Публикации Статьи Космос Техно Леонид Каденюк
Источник: 24 Канал
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