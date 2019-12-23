24 канал lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол Дизайн auto Учеба Likar покер
more

Rolls-Royce представила будущего чемпиона среди электросамолетов: фото

22 Читати новину українською
Электросамолет от известного автопроизводителя / Rolls-Royce

Известный производитель авто класса люкс – компания Rolls-Royce – представил прототип одноместного самолета ionBird. Аппарат способен развивать скорость до 480 км/ч. У него будет три мотора, которые будут генерировать 750 кВт и обеспечат дальность полета 320 км на одном заряде аккумулятора. Первые полеты планируются весной 2020 года.

Спортивный электросамолет разрабатывается в рамках проекта ACCEL в партнерстве с производителем электромоторов YASA и авиационным стартапом Electroflight. По планам, он должен будет установить рекорд скорости весной 2020 года, сообщает New Atlas.

Не пропустите: Создатели футуристического электробуса Canoo собираются переосмыслить форму электромобиля

Технические характеристики

Новый электрический самолет Rolls-Royce будет оснащен электрической двигательной установкой, которую компания предварительно протестировала на испытательной платформе ionBird. Три мощных электромотора получат прямую систему охлаждения, которая также защитит от перегрева батареи и другие элементы конструкции.

На самолет будет установлена батарея с 6 тысячами ячеек. Компания утверждает, что это самая высокая плотность размещения ячеек в батарее, установленной на летательном аппарате. Она позволяет обеспечить 750В и 750 кВт, чего вполне достаточно для 250 домохозяйств.

Електролітак від Rolls-Royce
Элекстросамолет от Rolls-Royce сможет пролететь 320 километров

Самолет получился не только чистым, но и тихим благодаря пропеллерам с пониженным количеством оборотов в минуту. К тому же, эффективность энергосистемы достигает 90% по сравнению с 50% в случае гоночных автомобилей "Формулы-1".

Електролітак від Rolls-Royce
Первые полеты запланированы на весну 2020 года

Кстати, свой вклад в разработку элекстросамолетов делает и NASA. В ноябре агентство показало экспериментальный летательный аппарат Maxwell X-57. Вместо традиционных ДВС он оборудован 14 электрическими моторами, которые более эффективны, не производят выбросов углекислого газа и меньше шумят.

Цена

Пока никаких деталей относительно цены не раскрывается. Весной 2020 года самолет будет пытаться установить рекорд скорости среди электрических самолетов. Предыдущий рекорд принадлежит Siemens, компания создала собственный летательный аппарат с электромотором, который смог набрать скорость в 338 км/ч. Siemens построила свой элекстросамолет Extra 330LE на базе турбовинтового акробатического самолета.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Чем отличается католическое Рождество от православного: интересные факты
сегодня
27173
Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно авиация Rolls-Royce Техно Гаджеты
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 11:08 Как удалить свой профиль в Facebook: пошаговая инструкция
Олена Кандяк 2869
22 декабря 22:09 Самые необычные и революционные смартфоны 2019 года
Вероніка Климська 330
22 декабря 13:08 Лучшие приложения для изучения английского с помощью смартфона в 2019 году
Назар Токар 459
22 декабря 08:07 Громкие игровые провалы 2019 года: рейтинг Техно 24
Михайло Года 191
21 декабря 08:03 Лучшие смартфоны второго полугодия 2019 – подборка Техно 24
Анастасія Можаровська 1252
Новости
Больше новостей
Залиште відгук