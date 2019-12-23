Rolls-Royce представила будущего чемпиона среди электросамолетов: фото

Известный производитель авто класса люкс – компания Rolls-Royce – представил прототип одноместного самолета ionBird. Аппарат способен развивать скорость до 480 км/ч. У него будет три мотора, которые будут генерировать 750 кВт и обеспечат дальность полета 320 км на одном заряде аккумулятора. Первые полеты планируются весной 2020 года.

Спортивный электросамолет разрабатывается в рамках проекта ACCEL в партнерстве с производителем электромоторов YASA и авиационным стартапом Electroflight. По планам, он должен будет установить рекорд скорости весной 2020 года, сообщает New Atlas.

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Технические характеристики

Новый электрический самолет Rolls-Royce будет оснащен электрической двигательной установкой, которую компания предварительно протестировала на испытательной платформе ionBird. Три мощных электромотора получат прямую систему охлаждения, которая также защитит от перегрева батареи и другие элементы конструкции.

На самолет будет установлена батарея с 6 тысячами ячеек. Компания утверждает, что это самая высокая плотность размещения ячеек в батарее, установленной на летательном аппарате. Она позволяет обеспечить 750В и 750 кВт, чего вполне достаточно для 250 домохозяйств.



Элекстросамолет от Rolls-Royce сможет пролететь 320 километров

Самолет получился не только чистым, но и тихим благодаря пропеллерам с пониженным количеством оборотов в минуту. К тому же, эффективность энергосистемы достигает 90% по сравнению с 50% в случае гоночных автомобилей "Формулы-1".



Первые полеты запланированы на весну 2020 года

Кстати, свой вклад в разработку элекстросамолетов делает и NASA. В ноябре агентство показало экспериментальный летательный аппарат Maxwell X-57. Вместо традиционных ДВС он оборудован 14 электрическими моторами, которые более эффективны, не производят выбросов углекислого газа и меньше шумят.

Цена

Пока никаких деталей относительно цены не раскрывается. Весной 2020 года самолет будет пытаться установить рекорд скорости среди электрических самолетов. Предыдущий рекорд принадлежит Siemens, компания создала собственный летательный аппарат с электромотором, который смог набрать скорость в 338 км/ч. Siemens построила свой элекстросамолет Extra 330LE на базе турбовинтового акробатического самолета.

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