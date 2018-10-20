Европейская миссия отправилась на 7 лет на Меркурий

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Европейская миссия отправилась на 7 лет на Меркурий
Европейская миссия отправилась на 7 лет на Меркурий / Фото из открытых источников

В субботу, 20 октября, Европейскую миссию BepiColombo отправили на задание – за 7 лет полета в космосе изучить поверхность Меркурия.

Космические аппараты будут лететь 9 миллиардов километров и прибудут на планету только в 2025 году.

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Задача аппаратов – взять две пробы из коры Меркурия. Опасность в том, что там очень сильная гравитация, и резкая смена температур. На солнечной стороне – плюс 430 градусов, а в тени – минус 180. Специалисты считают миссию прорывом. На исследование Меркурия Европейское космическое агентство потратило невиданную сумму – полтора миллиарда долларов.

Я ожидаю больших неожиданностей. Потому что процессы на Меркурии, поверхность, механизмы, которые создают магнитное поле, – это все тайны для нас. И я думаю, что эта миссия поможет найти ответы,
– сказал представитель Европейского космического агентства Паоло Ферри.

Видео-анимация пути Европейской миссии к Меркурию

К слову, исследователи Кембриджского университета обнаружили в созвездии Тельца молодую звезду, вокруг которой вращаются несколько очень больших планет (одна размером с 10 Юпитеров).

Теги: Техно Европа Космос исследования
Источник: 24 канал
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