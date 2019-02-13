Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 появился на живых фото

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Xiaomi Mi 9 появился на живых фото
Xiaomi Mi 9 появился на живых фото / slashleaks.com

Новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 китайская компания планирует представить 20 февраля. Однако в сети уже появились живые фото этого флагмана.

На фото можно увидеть Xiaomi Mi 9 в рабочем состоянии, а также в выключеном.

Фото доказывают, что новинка будет работать под управлением прошивки MIUI 10.0.1.1. Также он получит новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 855 в паре с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ независимой памяти.

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Также новинка будет оснащена AMOLED-экраном с диагональю 6,4 дюйма. Емкость аккумулятора составит 3500 мА/ч.

Xiaomi Mi 9
На задней панели видим тройную камеру

Чем особенный. Смартфон получит хорошую камеру – она будет состоять сразу из трех модулей с разрешением основного сенсора 48 Мп. Также новинка будет иметь модуль NFC, что редкость для устройств Xiaomi.

Xiaomi Mi 9
Xiaomi Mi 9 представят 20 февраля

Xiaomi Mi 9
Появились и некоторые характеристики

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Теги: Техно Смартфоны Xiaomi
Источник: 24 Канал
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