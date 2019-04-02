В Gmail появится новая функция: чем она полезна
Google анонсировал новую функцию для отправки писем в Gmail. Теперь их отправку можно будет запланировать на удобное время.
Для планирования письма нужно нажать на стрелочку рядом с кнопкой "Отправить" и выбрать нужное время и дату отправки.
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Также пользователи смогут выбрать один из предложенных вариантов времени, например, "Завтра утром".
Также в Gmail улучшится функция Smart Compose, автоматически подбирающая нужные слова в письме, что существенно сокращает время написания. Теперь она будет адаптироваться под стиль письма пользователя.
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Источник: Техно 24
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