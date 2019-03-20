Google представил собственный стриминговий сервис Stadia

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Google представила собственную игровую стриминговую платформу
Google представила собственную игровую стриминговую платформу / Фото из открытых источников

Stadia начнет работу уже в этом году в более чем в 30 странах мира. Стоимость подписки на сервис Google не раскрыл. Новая стриминговая платформа для геймеров предлагает мгновенный доступ к играм без необходимости загружать или устанавливать их.

Новый сервис позволит играть в современные и технологичные игры на любом устройстве с поддержкой Chrome в высоком качестве (до 4К HDR при 60 fps и с объемным звуком на старте). В перспективе Stadia сможет поддерживать расширения до 8К и частоту обновления до 120 кадров в секунду.

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Данный сервис Google тестировала в конце прошлого года под другим названием – Project Stream. Пользователи могли им пользоваться через браузер Chrome.

Совместно с AMD компания разработала специальные серверные модули, которые имеют производительность в 10,7 терафлопса, что больше, чем в Xbox One X (6 терафлопс) и PS4 Pro (4,1 терафлопса). Технология позволит разработчикам использовать для своих проектов как один, так и несколько подобных модулей. А уникальная для Google инфраструктура с более чем 7500 серверных ферм по всему миру позволит предоставлять игрокам минимальную задержку где бы они ни находились.

Социальные возможности Stadia позволят игрокам распространять ссылки на конкретные моменты в играх, а также "прыгать" в игру прямо из роликов на YouTube. Специальные возможности стримингового сервиса позволят создавать ко-оп сессии для большого количества людей даже в рамках одного видеопотока.

Несмотря на то, что новая игровая платформа не требует специального железа, Google продемонстрировала Stadia Gamepad, специальный джойстик, который будет подключаться к сервису непосредственно через Wi-Fi. Он будет иметь поддержку сохранения состояния игры с нажатия одной кнопки и дополнительную кнопку для Google Assistant (который получит ряд дополнительных возможностей для игровых запросов).

 

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Теги: Игры Google Техно Интернет
Источник: 24 Канал
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