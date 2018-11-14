Google представила бесплатный сервис для сжатия фото

Компания Google представила собственный онлайн-сервис для сжатия изображений без потери качества. Новинка получила название Squoosh.app, а презентовали ее в рамках конференции разработчиков Chrome Dev.

Об этом сообщает Androidinsider.

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В отличие от большинства аналогов, решение поискового гиганта фактически представляет собой веб-приложение, которое после установки может выполнять сжатие прямо на вашем устройстве, даже если оно не подключено к интернету.

По словам создателей, Squoosh может работать без подключения к интернету после первичной загрузки веб-сайта. Для пользователей мобильных устройств и вовсе предлагается возможность установить на рабочий стол значок быстрого доступа, нажатие на который откроет интерфейс сервиса.

Преимущество такого подхода заключается в том, что изображения не загружаются на удаленный сервер, тем самым сокращая время, затрачиваемое на сжатие изображения.

Презентация приложения Squoosh.app – смотрите видео

Несмотря на то что все вычисления сжатия проводятся локально, Squoosh предлагает пользователю широкий спектр всевозможных инструментов редактирования, а также возможности выбора форматов изображения после конвертации и степеней сжатия. А благодаря максимальной наглядности доступных элементов, оценить изменения, которые произойдут с изображением после обработки алгоритмами, можно еще до окончательного сохранения.

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Если быть до конца точным, то нельзя сказать, что алгоритмы Squoosh сжимают изображения совсем без потери качества. На самом деле потери есть, однако они настолько незначительны, что обнаружить их можно, только если приблизить картинку в несколько раз.

В этом случае вы заметите, что микроскопические элементы вроде волос или ворсинок на одежде на сжатых изображениях выглядят более расплывчато, чего нельзя увидеть в обычных условиях.

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