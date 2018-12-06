Huawei готовится выпустить смартфон с уникальной камерой

Компания Huawei работает над созданием нового смартфона, который получит уникальную камеру, которая сможет снимать трехмерные изображения.

Об этом сообщает Bloomberg.

Новое устройство получило кодовое имя Princeton. По слухам, его должны представить уже к концу этого года.

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Для 3D камеры китайцы использовали датчики, разработанные компанией Sony, которые могут точно измерять расстояния, отражая свет от поверхностей.

Как пишет издание, Huawei хочет увеличить продажи и отвоевать долю рынка своих конкурентов. А здесь без уникальных функций не обойтись.

По слухам, кроме создания изображений, которые можно просматривать с различных точек зрения, новая камера Huawei может создавать трехмерные модели людей и объектов, которые могут использоваться приложениями дополненной реальности. Новая камера также позволит разработчикам управлять приложениями и играми по-новому, например, жестами рук.

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