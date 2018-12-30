Huawei выпустит специальную праздничную версию смартфонов Mate 20 и Nova 4

Этот год был довольно успешным для компании Huawei. Ведь серии Huawei P20 и Mate 20 показали хорошие продажи. Huawei продала 16 миллионов смартфонов серии P20 и 5 млн смартфонов Mate 20.

Как пишет издание gizchina, чтобы отпраздновать это достижение, компания выпустит специальные праздничные версии смартфонов Mate 20 и Nova 4.

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Так, специальная версия Mate 20 будет в изумрудном цвете с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флэш-памяти. Новая версия Nova 4 будет в цвете Secret Red (секретный красный).



Праздничные смартфоны

Обе модели получили специальный отличительный логотип на тыльной панели, который информирует о рекордные продажи смартфонов.

Обе версии поступят в продажу в Китае 1 января. Партия будет ограниченной.

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