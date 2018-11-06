Hubble сфотографировал смеющееся звездное образование

Астрономы NASA заметили в космосе необычное звездное образование. Если присмотреться на снимок, сделанный телескопом Hubble, то можно увидеть "смайлик".

Об этом пишет Science Alert.

Это необычное звездное образование принадлежит к галактическому кластеру SDSS J0952 + 3434.

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Как пояснили астрономы NASA, эта дугообразная галактика имеет такую форму, потому что ее свет прошел близко к массивному объекту, поэтому в результате он стал искаженным и растянутым, словно улыбка.

Для повышения качества изображения сотрудники NASA увеличили разрешение снимка с широкополосной камеры Wide Field Camera 3.

Такие изображения являются ценными для ученых, ведь позволяют лучше понять, как звезды формируются в холодных уголках Вселенной.

"Смайлик" в космосе

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