Hubble сфотографировал смеющееся звездное образование

28 Читати новину українською
Hubble сфотографировал интересное звездное образование
Hubble сфотографировал интересное звездное образование / sciencealert.com

Астрономы NASA заметили в космосе необычное звездное образование. Если присмотреться на снимок, сделанный телескопом Hubble, то можно увидеть "смайлик".

Об этом пишет Science Alert.

Это необычное звездное образование принадлежит к галактическому кластеру SDSS J0952 + 3434.

Читайте также: Впервые получили детальное фото астероида Бенну

Как пояснили астрономы NASA, эта дугообразная галактика имеет такую форму, потому что ее свет прошел близко к массивному объекту, поэтому в результате он стал искаженным и растянутым, словно улыбка.

Для повышения качества изображения сотрудники NASA увеличили разрешение снимка с широкополосной камеры Wide Field Camera 3.

Такие изображения являются ценными для ученых, ведь позволяют лучше понять, как звезды формируются в холодных уголках Вселенной.

Hubble сфотографував зоряне утворення, що сміється

"Смайлик" в космосе

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Космос NASA Hubble
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Сколько зарабатывают топ-менеджеры IT в Украине: инфографика
сегодня 11:12 Сколько зарабатывают топ-менеджеры IT в Украине: инфографика
256
Лучшие игры октября 2018: обзор Red Dead Redemption, Call of Duty: Black Ops 4
4 ноября 20:02 Лучшие игры октября 2018: обзор Red Dead Redemption, Call of Duty: Black Ops 4
Анастасія Можаровська 300
Какие смартфоны Xiaomi имеют модуль NFC и почему это нужно
4 ноября 16:03 Какие смартфоны Xiaomi имеют модуль NFC и почему это нужно
Блог Медіа 936
Люди будут работать на Марсе и возвращаться на Землю – в NASA тестируют новую технологию
2 ноября 23:03 Люди будут работать на Марсе и возвращаться на Землю – в NASA тестируют новую технологию
483
Почему цены на продукцию Apple в Украине вполне адекватные
1 ноября 12:00 Почему цены на продукцию Apple в Украине вполне адекватные
Артем Овдієнко 406
Почему упала российская ракета "Союз"
31 октября 12:04 Почему упала российская ракета "Союз"
882
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук