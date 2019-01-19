Игра Fortnite стала инструментом для мошенников: детали

Игра Fortnite уже давно ворвалась в современную культуру. С ростом популярности тайтла его все чаще начали использовать мошенники и "королевскую битву" уже окрестили инструментом для отмывания денег.

Об этом сообщает 4PDA.

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Британское издание The Independent провело собственное расследование, посвященное обороту внутренней валюты Fortnite. Журналистам помогала организация Sixgill, которая занимается вопросами кибербезопасности.

По данным авторов материала, самая распространенная схема выглядит следующим образом: преступники покупают V-Bucks с украденных карт, после чего продают виртуальные деньги со скидкой. Рекламные объявления как правило размещают в Instagram или Twitter – на китайском, русском, испанском, арабском и английском языках.

Трейлер игры Fortnite – смотрите видео

В материале не раскрывается, о каких суммах идет речь. Представители Sixgill заявили, что число упоминаний Fortnite в даркнете росло пропорционально доходам Battle Royale.

При этом сотрудники ZeroFOX, специализирующаяся на безопасности в сети, отмечают, что всего с сентября по октябрь 2018 года было выявлено более 50 тысяч случаев мошенничества, связанных с боевиком. По словам экспертов, подобные схемы способствуют слабым мерам защиты Epic Games: компания просто не следит за преступной деятельностью пользователей.

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