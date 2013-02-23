Илон Маск оформил ипотеку на более чем 60 миллионов долларов

Основатель компании Tesla Маск взял ипотеку на сумму – 61 миллиондолларов. На эти деньги изобретатель хочет купить недвижимость в штате Калифорния.

Речь идет 4 объектах в Лос-Анджелесе и дом в городе Гилсборо, сообщает сайт Bloomberg.

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Отмечается, что кредит Маск получил на 30 лет под процентную ставку 3,5% годовых. Чтобы оплатить проценты, ему ежемесячно придется выкладывать из кармана 180 тысяч долларов. При этом ежегодная зарплата Илона Маска в Тесле составляет 2,6 миллиарда долларов.

Пока ни бизнесмен, ни представители банка комментировать эту ситуацию не хотят.

В то же время несколько дней назад стало известно, что Маск выставил на продажу дом в Лос-Анджелесе в виде космического корабля, который основатель Tesla приобрел в 2014 году. Дом Маск купил вместе со своей бывшей женой за 4,49 миллиона долларов, а продает за 3,85 миллиона долларов.