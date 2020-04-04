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iPhone SE (2020): Apple случайно рассекретила название нового бюджетного смартфона

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iPhone SE (2020) будет похож на iPhone 8 / uipservice.com

На американском сайте Apple Store случайно появилась информация о будущей новинке. Это новое поколение бюджетного смартфона iPhone SE. Но названия этой новинки мы до сих пор не знаем.

Инсайдеры называли два варианта названия iPhone SE 2 или iPhone 9. Но ни одна из них оказалась неправдивой.

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Детали

На сайте Apple Store в продаже появилось защитное стекло Belkin InvisiGlass Ultra. И таким образом рассекретило название бюджетного смартфона компании. Он получает название iPhone SE (2020).

Что еще известно

Как свидетельствует утечка, стекло подходит к iPhone 7 или iPhone 8. Как известно, оригинальный SE меньше этих двух моделей, поэтому очевидно что речь идет о новой модели.

Согласно утечкам, обновленный iPhone SE будет иметь внешний вид, как у моделей 2016-2017 годов. iPhone SE 2020 получит 4,7-дюймовый дисплей, 3 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища. Он получит три варианта расцветки: черный, белый и красный.

Новый бюджетник будет называться iPhone SE (2020) / скриншот

Работать устройство будет на базе A13 Bionic.

Цена

Предполагаемая стоимость новинки составит от 399 долларов (около 9 800 гривен).

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно iPhone 9 Apple iPhone Смартфоны
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