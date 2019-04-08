Это болезнь: основатель Linux раскритиковал соцсети

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Линус Торвальдс бывает очень грубым
Линус Торвальдс бывает очень грубым / itc.ua

Разработчик операционной системы Linux, один из самых известных программистов в мире, Линус Торвальдс раскритиковал существование социальных сетей, назвав их болезнью.

Об этом он сказал в интервью, передает информацию Business Insider.

Так он отреагировал на вопрос, что бы он изменил в мире технологий, который помогли создать его работа.

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"Я абсолютно ненавижу современные социальные медиа –Twitter, Facebook, Instagram. Это болезнь. Похоже, это поощряет плохое поведение", – возмутился Торвальдс.

Что касается электронной почты, то он тоже видит здесь негатив, ведь часто можно не разглядеть шутку или намек, также вы не видите реакцию другого пользователя. Тем не менее, он считает, что электронная почта необходима и часто передает реальную информацию.

"Вся модель лайков и репоста – это просто мусор. В этом нет никаких усилий и контроля качества", – заявил Линус.

Торвальдс любит грубые высказывания. Как отмечают журналисты, Торвальдс известен как блестящий инженер, но он не терпит дураков и даже не пытается скрыть свое негативное отношение.

Кстати, Торвальдса нет в социальных сетях, хотя он некоторое время пользовался Google Plus,.

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Теги: Новости Техно Техно Интернет
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