Это мое: создали технологию, которая "отвоюет" вашу часть кровати

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Это мое: инженеры Ford создали кровать, способную бороться с любителями занять чужую половину
Это мое: инженеры Ford создали кровать, способную бороться с любителями занять чужую половину / Unsplash

Ученые разработали прототип умной кровати, которая не дает возможности занимать сторону кровати другого человека, который на ней спит.

Кровать состоит из каркаса, внутри которого расположен матрас. Сам матрас закреплен на конвейерной ленте с датчиками давления. Кровать виртуально делится на две половины, которые "принадлежат" каждому из партнеров.

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Датчики отслеживают положение людей на матрасе. Если данные с датчиков показывают, что кто-то из партнеров переместился на чужую половину, матрас автоматически движется с помощью конвейерного механизма так, чтобы партнеры снова оказались на своей половине кровати.

Как будет работать чудо-кровать, смотрите в видео:

Разработчики не раскрывают технических подробностей работы механизма. Например, неизвестно, для конструкции можно ли использовать стандартный матрас или для этого необходим специальный матрас увеличенной ширины, что позволяет конвейерной ленте двигать его в сторону много раз.

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Теги: Техно Ford Искусственный интеллект
Источник: Техно 24
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