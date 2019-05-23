Как скачать музыку на iPhone: проверяем самые популярные способы

Обычно у пользователей, переходящих из операционной системы Android на iOS возникает вопрос, как скачать музыку на iPhone. Дело в том, что устройства "яблочной" корпорации не поддерживают SD-карт, а все сервисы с прослушивания музыки требуют платной подписки.

В сети можно найти немало способов, как скачать музыку на iPhone бесплатно. Однако все ли они действенны? Журналисты Техно 24 решили проверить несколько популярных методов и выявить, какие из них самые эффективные.

Скачать музыку с помощью iTunes



Один из самых действенных и в то же время один из самых сложных способов скачать музыку через приложение iTunes. Сложный он потому, что требует немало манипуляций. Итак рассказываем вам, как это правильно сделать.

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Для начала нужно скачать iTunes на свой компьютер (далее инструкция для устройств на базе операционной системы Windows, однако схема актуальна и для устройств на базе macOS).

1. Запустите iTunes на своем ПК.

2. Перейдите к вкладке "Файл" и далее выберите пункт "Добавить в библиотеку". Далее следует выбрать папку, в которую вы планируете загрузить медиафайлы, и просто перетащить их в место назначения.



Как скачать музыку на iPhone через iTunes: инструкция

3. Затем вы можете организовать свою музыкальную коллекцию (заполните ID3-теги, добавьте обложки, создайте плейлисты). Обратите внимание, что названия музыкальных дорожек могут не совпадать с именами файлов на жестком диске, iTunes загружает и использует метаданные для файлов указаны в ID3-тегах.



Как скачать музыку на iPhone через iTunes: инструкция

4.Коллекция готова к загрузке и доступна в разделе "Музыка".



Как скачать музыку на iPhone через iTunes: инструкция

Дальше следующий этап загрузки – синхронизация iTunes с вашим iPhone.

1. Подключите устройство к компьютеру USB-кабелем или по Wi-Fi.

2. Запустите iTunes (если программа закрыта).

3. Если вы впервые синхронизируете устройство с iTunes на ПК, то нужно будет уделить немного больше внимания этому пункту. Программа предложит вам настроить конфиденциальность и способы синхронизации.

4. Далее в программе у вас появится вся информация о вашем iPhone и иконка устройства вверху.



Как скачать музыку на iPhone через iTunes: инструкция

5. Для того, чтобы синхронизировать медиафайлы с iTunes на смартфоне, нажмите на иконку смартфона. Далее перейдите в раздел "Досье" и выберите пункт "Автоматически синхронизировать, когда подключается этот iPhone".



Как скачать музыку на iPhone через iTunes: инструкция



Как скачать музыку на iPhone через iTunes: инструкция

6. Далее перейдите в раздел "Музыка" и поставьте галочку напротив пункта "Синхронизировать музыку". Здесь можно выбрать подпункт "Всю библиотеку", или же синхронизировать отдельные подборки.



Как скачать музыку на iPhone через iTunes: инструкция

7. Внизу нажмите клавишу "Ок" чтобы подтвердить все внесенные изменения.

Готово! Ваши любимые исполнители всегда будут в вашем смартфоне, даже без подписки на iTunes за 5 долларов.



Как скачать музыку на iPhone через iTunes: инструкция

Загрузить музику на iPhone с помощью iTools

С этим способом у нас возникли небольшие проблемы, хотя о нем часто упоминают как об альтернативе iTunes.

Прежде всего, это не официальная программа Apple и ее придется скачивать со сторонних сайтов. Даже, если вы загрузите ее с официального сайта разработчика (ThinkSky), могут возникнуть проблемы. К примеру, iPhone просто не синхронизируется с программой. Так произошло в нашем случае и все попытки синхронизировать устройства оказались неудачными.

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Кроме того, разработчики предлагают платную подписку на программу, которая якобы расширяет функционал. Однако платить 15,90 долларов за "кота в мешке" не слишком приятно.

Также можно скачать "крякнутую" версию программы, однако вы рискуете подхватить несколько не очень приятных вирусов.

Скачать музыку на iPhone с помощью сторонних приложений

Приложение Music Cloud

В этом приложении есть как свои плюсы, так и минусы. Скачать музыку в приложение максимально просто: скачиваете его на Google Диск или Dropbox. Потом в программе выбираете пункт Sources и необходимый файлообменник. Музыка будет доступна для прослушивания, однако для оффлайн воспроизведения нужно будет ее сохранить, нажав пункт Imports.



Як завантажити музику на iPhone через Music Cloud: інструкція



Как скачать музыку на iPhone через iTunes: инструкция

Из минусов приложения – бесчисленное количество рекламы, которая иногда ужасно раздражает. Но в целом такая альтернатива достойна внимания.

Google Play Music

В этом случае не обязательно покупать подписку. Вы можете скачать любимые композиции с помощью расширения в браузере Google Chrome. Потом просто открываете приложение на смартфоне и наслаждаетесь любимой музыкой.

YouTube Music

Не секрет, что найти и прослушать композиции исполнителей можно с помощью сервиса YouTube Music. Здесь можно найти все и на любой вкус. Однако, чтобы прослушать треки в оффлайне и с заблокированным дисплеем, стоит платить за подписку.

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Надеемся, наши маленькие советы помогут вам получить максимум удовольствия от прослушивания музыки.

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