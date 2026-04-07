Новый флагман от OnePlus еще не представлен официально, но утечки уже дают первое представление о ключевых изменениях. Основной акцент, похоже, сделан на камере, в частности на возможностях зума. Об этом пишет Digital trends.

Станет ли камера главным преимуществом OnePlus?

По информации инсайдеров, OnePlus 16 может получить 200-мегапиксельный сенсор. Речь идет не о стандартной камере, а о перископном телеобъективе, который позволяет приближать объекты без значительной потери качества. Подобный подход уже используют другие производители.

В частности, источники предполагают, что OnePlus может использовать сенсор, который применяется в Realme GT 8 Pro. В этом смартфоне установлена перископная камера на базе сенсора Samsung ISOCELL HP5 с 3-кратным оптическим зумом, диафрагмой f/2.6 и фокусным расстоянием 65 мм. Такая конфигурация позволяет эффективно снимать удаленные объекты, сохраняя детализацию.

Как пишет Phone arena, этот же сенсор используется и в других флагманских моделях, например в Oppo Find X9 Pro, что подтверждает его ориентацию на качественную мобильную фотографию.

При этом другие камеры могут остаться без существенных изменений. По предварительным данным, OnePlus 16 сохранит основной модуль на 50 МП и сверхширокоугольную камеру также на 50 МП. Таким образом, компания делает ставку на один значительный апгрейд, а не полную перестройку системы.

Рынок смартфонов все больше фокусируется на фотографии, и конкуренты уже активно развивают перископные технологии. В частности, бренды вроде Realme и Oppo уже продвигают такие решения в своих топовых моделях.

Если информация подтвердится, OnePlus 16 может стать первым смартфоном бренда, который будет серьезно конкурировать не только производительностью и программной оптимизацией, но и возможностями камеры.

Пока это только утечки и предположения. Но даже частичное подтверждение этих характеристик может сделать новый флагман OnePlus одним из самых интересных в своем классе.