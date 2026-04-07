Новий флагман від OnePlus ще не представлений офіційно, але витоки вже дають перше уявлення про ключові зміни. Основний акцент, схоже, зроблено на камері, зокрема на можливостях зуму. Про це пише Digital trends.

Дивіться також Цей гаджет коштував, як квартира: за що українці витрачали тисячі доларів у 90-х

Чи стане камера головною перевагою OnePlus?

За інформацією інсайдерів, OnePlus 16 може отримати 200-мегапіксельний сенсор. Йдеться не про стандартну камеру, а про перископний телеоб’єктив, який дозволяє наближати об’єкти без значної втрати якості. Подібний підхід уже використовують інші виробники.

Зокрема, джерела припускають, що OnePlus може використати сенсор, який застосовується у Realme GT 8 Pro. У цьому смартфоні встановлено перископну камеру на базі сенсора Samsung ISOCELL HP5 із 3-кратним оптичним зумом, діафрагмою f/2.6 і фокусною відстанню 65 мм. Така конфігурація дозволяє ефективно знімати віддалені об’єкти, зберігаючи деталізацію.

Як пише Phone arena, цей же сенсор використовується і в інших флагманських моделях, наприклад у Oppo Find X9 Pro, що підтверджує його орієнтацію на якісну мобільну фотографію.

При цьому інші камери можуть залишитися без суттєвих змін. За попередніми даними, OnePlus 16 збереже основний модуль на 50 МП і надширококутну камеру також на 50 МП. Таким чином, компанія робить ставку на один значний апгрейд, а не повну перебудову системи.

Ринок смартфонів дедалі більше фокусується на фотографії, і конкуренти вже активно розвивають перископні технології. Зокрема, бренди на кшталт Realme та Oppo вже просувають такі рішення у своїх топових моделях.

Якщо інформація підтвердиться, OnePlus 16 може стати першим смартфоном бренду, який серйозно конкуруватиме не лише продуктивністю та програмною оптимізацією, а й можливостями камери.

Поки що це лише витоки і припущення. Але навіть часткове підтвердження цих характеристик може зробити новий флагман OnePlus одним із найцікавіших у своєму класі.