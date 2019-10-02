Как звездолет Starship выглядит изнутри: Илон Маск показал захватывающее видео

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Илон Маск
Илон Маск / Fox Business

Во время масштабной презентации звездолета Starship Илон Маск подробно рассказал о конструкции будущего корабля, однако все, что внутри, осталось за кадром. Глава SpaceX решил это исправить и показал "внутренний мир" амбициозного космического корабля.

Особенности внутренней конструкции звездолета. По словам Илона Маска, сферические топливные баки размещены в верхней части звездолета для компенсации веса двигателей.

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Ранее он сообщал, что в них содержится запас топлива для посадки Starship, а разделены они в целях безопасности.

Несмотря на визуально гладкую поверхность Starship, изнутри отчетливо видны сварные швы на деталях обшивки. Основатель SpaceX отметил, что "производственная версия будет гораздо более отточенной, чем этот прототип".

Испытание. Ожидается, что первый тестовый полет космического корабля состоится в ближайшие шесть месяцев.

Предыдущие испытания. Раньше фирменные двигатели Raptor прошли испытания на прототипе Starhopper, который выполнил серию коротких "прыжков" на разную высоту. Полноразмерный космический аппарат также пройдет серию тестов перед выходом на земную орбиту.

Главная цель будущей миссии. В планах компании – перевозки людей и грузов на орбиту Земли, Луну и, в перспективе, на Марс.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Техно Новости Техно Космос SpaceX Илон Маск
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