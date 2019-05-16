Инновационные технологии холодильников: уникальная система разморозки и свежести

Современный холодильник перестал быть просто "холодным шкафом" для хранения продуктов. Сейчас пользователи хотят получать от техники инновационные решения в системе охлаждения и сохранения свежести. А о размораживании вообще можно забыть.

Современные решения в замораживании

Одна из важных функций современных холодильников – быстрое замораживание большого количества продуктов. Эта функция получила название superFreezing. Она обеспечивает качественное замораживание в рекордно короткое время.

Чтобы добавить новые продукты в морозильную камеру в холодильниках Siemens нужно запустить функцию "замораживание" за сутки до этого. После активации, система опустит температуру до -30 градусов. Это обезопасит продукты, оставленные ранее в холодильнике, от размораживания.

Размораживание не требуется

Еще один плюс сегодняшних холодильников – технология noFrost. Она предусматривает специальную систему вентиляции, которая обеспечивает удаление влаги из воздуха внутри аппарата. Благодаря этому в холодильниках Siemens не образуется лед на внутренних стенках камеры и продукты сохраняются идеально. Кроме этих очевидных преимуществ, пользователи также могут забыть о процессе размораживания холодильной камеры и сэкономить время на лишних хлопотах.

Интеллектуальные сенсоры

У большинства современных холодильников есть механический или электронный переключатель, который позволяет задать температуру во внутренней камере. Однако, чтобы определить оптимальные параметры, нужно учесть много факторов, среди которых температура вокруг холодильника, попадание на его корпус солнечных лучей и тому подобное.

Модели Siemens оснащены технологиями iSensoric. Это действительно уникальное технологическое решение. Несколько сенсоров, расположенных снаружи и внутри холодильника, соединены блоком управления. Эти сенсоры измеряют наружную и внутреннюю температуру и передают информацию в блок управления. В результате, система автоматически настраивает температуру охлаждения, что обеспечивает идеальные условия для хранения продуктов.

Гарантия свежести

Классические холодильники охлаждают температуру до заданной пользователем отметки и, таким образом, увеличивают срок жизни продуктов. Но такое охлаждение – вчерашний день.

Компания Siemens предлагает действительно современный подход – функция freshSense. Она измеряет температуру внутри холодильника и снаружи и, если фиксирует изменения, автоматически компенсирует их.

Длительное хранение

Кроме этого, идеальные условия для хранения продуктов в холодильниках Siemens обеспечивает и специальное отделение – hyperFresh. Его датчик поддерживает температуру на уровне 0 градусов, а регулятор позволяет настроить уровень влажности. Это обеспечивает стабильный и действительно эффективный цикл охлаждения рыбы и мяса, овощей и фруктов, и помогает им дольше оставаться свежими.

Преимущества hyperFresh:

Сохранение вкусовых качеств пищи;

Значительно более долгий срок свежести продуктов;

Сохранение питательных веществ и витаминов.

Кстати, модели холодильников Siemens с зоной hyperFresh premium 0⁰C, оснащены сенсорами влажности и температуры, которые гарантируют увеличение срока свежести продуктов в три раза дольше.

Чистый воздух

Благодаря фильтру очистки воздуха airfreshFilter с системой защиты от образования бактерий antiBacteria, которым оснащены холодильники Siemens, можно больше не переживать, как нейтрализовать резкий запах рыбы, сыра, лука или чеснока. Воздух внутри холодильника без дополнительных усилий всегда будет чистым и свежим.