Новое поколение холодильников, которое поможет экономить

Выбирая новую модель холодильника, мы обращаем внимание на его стоимость. Но гнаться за дешевизной точно не лучшая идея, ведь есть риск приобрести некачественную технику. В результате придется тратить много денег на ремонт или даже на покупку нового. Какие же характеристики холодильников действительно помогут сэкономить?

Выбираем энергосберегающий холодильник

Каждый электроприбор, в том числе холодильник, имеет специальные наклейки с указанным классом его энергоэффективности. Существует 7 таких символов, которые обозначают буквами A, B, C, D, E, F, G. Последняя буква "G" означает очень низкую энергоэффективность, при этом буквой "A" обозначают приборы с низким уровнем потребления энергии (до 50-80 % энергосбережения).

Еще выше энергоэффективностью отличаются устройства, имеющие символы А+ и А++, А+++.

Именно такие отметки вы можете найти на холодильниках Siemens. При этом некоторым из них присвоена высший А+++ класс энергоэффективности. К примеру, модель KG39FSW45 имеет показатель среднегодового расхода электроэнергии на уровне 180 кВт/ч.

Интересно, что в случае аварийного отключения электропитания такие модели холодильников могут поддерживать оптимальные условия хранения продуктов до 16 часов.

Энергосберегающие светодиоды

Еще один элемент холодильника, который поможет экономить, – это мощные энергосберегающие светодиоды, которыми оснащены холодильники Siemens. Они встроены вровень с боковой стенкой внутренней камеры и обеспечивают хорошее освещение. Кроме того, они являются долговечными, поэтому можно не волноваться, что через некоторое время нужно будет их заменить.

Крепкие полочки

Стеклянные полочки в холодильниках должны быть изготовлены из сверхпрочного закаленного стекла. Такое стекло довольно простое в эксплуатации: его легко мыть, сложно поцарапать и еще труднее разбить. Поэтому такие полочки тоже могут гарантировать, что ваш холодильник прослужит дольше без замены деталей.

Длительная свежесть продуктов

Наверняка каждый из нас сталкивался с проблемой, когда приходится выбрасывать продукты, которые некоторое время хранились в холодильнике. А это тоже пустая трата наших денег. Поэтому советуем вам обратить внимание на холодильники Siemens, которые, благодаря инновационным решениям iSensoric, помогут существенно продлить срок свежести ваших продуктов.

Да, функция hyperFresh поддерживает температуру на уровне 0 градусов. Это обеспечивает эффективный цикл охлаждения продуктов и помогает им дольше оставаться свежими.

Еще одна функция hyperFresh premium 0° тоже способна поддерживать стабильный цикл охлаждения продуктов. При этом этот сенсор увеличивает срок свежести продуктов до 3-х раз дольше.

Надежность производителя

Напоследок, рекомендуем вам поинтересоваться фирмой-производителем холодильника, который вы хотите приобрести. Не ведитесь на дешевые, но малоизвестные бренды. Ведь это – покупка кота в мешке. Если вы выбираете холодильник, который создала компания с долгой историей, то можно быть уверенным, что брака не будет.

Холодильники Siemens – удачный пример надежности, проверенной годами. Этот немецкий бренд существует более 170 лет. Сейчас компания является одним из крупнейших в Европе производителей бытовой техники. Поэтому выбирая холодильник Siemens не сомневайтесь – вы не пожалеете о покупке.