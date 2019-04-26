Китай построит исследовательский центр на Луне

10 Читати новину українською
Китай построит исследовательский центр на Луне
Китай построит исследовательский центр на Луне / Unsplash

Китайское космическое управление планирует построить исследовательскую станцию возле южного полюса Луны. Однако, глава управления Чжан Кецзян больше не сообщил никаких подробностей.

Детали о миссии. По информации Euronews, предполагается, что первые части этой станции выйдут на орбиту на борту новой ракеты Long March-5B в первой половине 2020 года. Эта миссия не будет связана с Международной космической станцией.

Читайте также: На Марсе впервые зафиксировали "землетрясение"

Инвестиции. Отметим, сейчас Китай занимает второе место после США по расходам на космические полеты. Эксперты оценивают эту сумму в 5 миллиардов долларов в год.

Другие планы Китая. Напомним, ранее заместитель руководителя Центра лунных и космических исследований Китайского национального управления Юй Гобино сообщил, что Китай планирует высадить на поверхность Луны человека. Как отмечается, последнюю и единственную такую ​​высадку осуществили США: в 1972 году на поверхность спутника высадилась миссия "Аполлон-17".

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Когда будут официальные результаты выборов президента
сегодня
2370
Теги: Новости Техно Техно Космос Луна Китай
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Смартфон Meizu 16s представили официально: характеристики и цена
24 апреля 14:09 Смартфон Meizu 16s представили официально: характеристики и цена
794
Google I / O 2019: что это такое, сколько стоят билеты и что представит компания
22 апреля 08:09 Google I / O 2019: что это такое, сколько стоят билеты и что представит компания
191
Инновационный подход и потенциал: Топ-цитаты президента Dell в регионе ЕМЕА об украинском рынке
21 апреля 16:04 Инновационный подход и потенциал: Топ-цитаты президента Dell в регионе ЕМЕА об украинском рынке
Євгенія Мазур 142
Обзор Sony Xperia 10: главные фишки уникального смартфона
20 апреля 22:05 Обзор Sony Xperia 10: главные фишки уникального смартфона
Олег Тичинський 544
Мобильные пионеры: первый звонок, историческая SMS и самый влиятельный телефон бизнес-класса
20 апреля 18:04 Мобильные пионеры: первый звонок, историческая SMS и самый влиятельный телефон бизнес-класса
Женя Котик 784
Новости
Больше новостей
Залиште відгук