Китай построит исследовательский центр на Луне

Китайское космическое управление планирует построить исследовательскую станцию возле южного полюса Луны. Однако, глава управления Чжан Кецзян больше не сообщил никаких подробностей.

Детали о миссии. По информации Euronews, предполагается, что первые части этой станции выйдут на орбиту на борту новой ракеты Long March-5B в первой половине 2020 года. Эта миссия не будет связана с Международной космической станцией.

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Инвестиции. Отметим, сейчас Китай занимает второе место после США по расходам на космические полеты. Эксперты оценивают эту сумму в 5 миллиардов долларов в год.

Другие планы Китая. Напомним, ранее заместитель руководителя Центра лунных и космических исследований Китайского национального управления Юй Гобино сообщил, что Китай планирует высадить на поверхность Луны человека. Как отмечается, последнюю и единственную такую ​​высадку осуществили США: в 1972 году на поверхность спутника высадилась миссия "Аполлон-17".

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